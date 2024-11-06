Канада поставила Украине новую систему ПВО

Канада передала вооруженным силам Украины систему ПВО NASAMS, сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что Киев ожидает получение системы до конца года. Глава государства упомянул о своем разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

«Я провел телефонный разговор с премьером Канады. Он сообщил о начале поставок первой заказанной системы ПВО NASAMS для Украины. Мы рассчитываем, что она будет доставлена до конца этого года», — написал Зеленский.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что НАТО должно наконец выполнить свои обещания и обеспечить Киев необходимым вооружением, так как это может изменить «ситуацию» в зонах боевых действий в пользу Украины.

При этом он отметил, что обсуждение вступления Украины в НАТО сейчас неактуально, и самое важное — чтобы ресурсы страны не исчерпались.

Ранее стало известно, что страны Восточной Европы и НАТО часто поставляют Украине устаревшую военную технику вместо утилизации.

Эксперты отметили, что в арсенале ВСУ можно встретить образцы «древнего» оружия, например, в 2022 году Украина получила от Словении около 30 танков M-55S, которые были модернизированными советскими Т-55А, выпущенными в 1960-1970 годах.

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