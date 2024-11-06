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Новости Канадский депутат осудил нападение на индуистский храм

Канадский депутат осудил нападение на индуистский храм

Степан Артемьевский Ноя 6, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадский депутат осудил нападение на индуистский храм отключены 1 Просмотров

Депутат парламента Канады Кевин Вонг осудил нападение на индуистский храм и раскритиковал власти страны за их неспособность защитить индуистскую общину.

 

Об этом он сообщил 4 ноября в интервью для Economic Times.

Вонг заявил, что Канада превратилась в «безопасное укрытие для радикалов» и подчеркнул, что каждый имеет право «на мирное поклонение».

Он выразил свою обеспокоенность по поводу нападений на канадских индуистов.

«Наши руководители не могут обеспечить защиту индуистов так же, как они защищают канадских христиан и евреев от насилия.

Мы все имеем право на спокойное поклонение», — отметил Вонг в своём сообщении в социальной сети X.

Отметим, что у входа в храм Hindu Sabha Mandir, расположенный в пригороде Торонто, собралась агрессивная толпа.

Участники акции протеста выражали недовольство в адрес правительства Индии и использовали флаги Халистана, символизирующие сепаратистские стремления сикхов.

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