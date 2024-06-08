В Монреале стараются избежать транспортных проблем

Гран При Канады стране считается самым крупным событием спортивного года, и в прошлом году организаторы зафиксировали рекордный уровень посещаемости. Тогда за три дня гоночного уик-энда на автодроме имени Жиля Вильнёва побывали 345 тысяч зрителей.

Похоже, что в этом году их будет не меньше, поэтому промоутеры и власти Монреаля принимают меры, чтобы справиться с таким наплывом болельщиков.

«Это масштабное событие. В пятницу, субботу и воскресенье мы ожидаем, что на автодроме соберутся порядка 100 тысяч человек в день, – сообщил на встрече с местной прессой Филип Сабурен, представитель городских властей. – Все должны забыть о том, чтобы добраться туда на собственном автомобиле. Как вариант, можно на такси, но могу дать совет: лучше всего воспользоваться общественным транспортом, приехать на велосипеде или прийти пешком и заранее планировать свои перемещения, если вы хотите повеселиться во все дни уик-энда».

Тем не менее, устраивая такое масштабное мероприятие, организаторы и власти также обеспечивают безопасность всех участников. В дни Гран при Канады действуют особые правила, охрана на автодроме усиливается, и проводятся дополнительные меры безопасности для предотвращения любых инцидентов. Болельщики, прибывшие на гран при Канады, могут насладиться не только гонками, но и широким развлекательным программой, включающей концерты, ярмарку и другие мероприятия. Все это создает неповторимую атмосферу праздника и способствует привлечению новых зрителей на гоночный уик-энд. С каждым годом гран при Канады становится все популярнее, привлекая не только любителей автоспорта, но и широкую аудиторию из разных стран. Этот уникальный спортивный праздник объединяет людей со всего мира и оставляет незабываемые впечатления у всех, кто присутствует на нем. В итоге, гран при Канады становится ярким событием не только для самого города Монреаля, но и для всей страны, подтверждая свой статус крупнейшего спортивного события года.

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