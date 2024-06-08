Снижение ключевой ставки: как это повлияет на рынок недвижимости?

Первое за четыре года снижение ключевой ставки Банком Канады может оказать прямое влияние на рынок недвижимости и экономику в целом . Домовладельцы , которым необходимо продлить свои ипотечные кредиты, найдут там небольшую передышку , в то время как начинающим покупателям и арендаторам , возможно , придется столкнуться с ростом цен .

Снижая свою ключевую ставку с 5% до 4,75 %, Банк Канады подает пример крупным институциональным кредиторам, которые используют ее в качестве эталона для определения своей собственной процентной ставки.

Таким образом, проценты по ипотечным и потребительским кредитам могут снизиться. Это небольшой “глоток кислорода“ для покупателей, которые взяли ипотеку несколько лет назад, когда процентные ставки были очень низкими, и которым необходимо в ближайшее время продлить ее. Таким образом, « платежный шок » будет немного легче обналичить, объясняет Мэтью Арсено, заместитель главного экономиста Национального Банка Канады. Например, подсчитано, что те, кому пришлось продлить ипотечный кредит с фиксированной процентной ставкой на 5 лет и более в 2023 году, получили средний прирост своих платежей на 15,3 %. « Это не четверть балла, которая даст большую отсрочку тем, кто продлевает свою ипотеку.

Доходы минимальны, сдержан Марк Лефрансуа, брокер по недвижимости Royal LePage. Но если за этим последует дальнейшее снижение и мы сократим его на 0,5 %, 0,75 % или даже на 1 % к концу года, экономия начнет материализовываться». Те, кто, напуганный высокими процентными ставками в последние месяцы, отложили свои планы по покупке недвижимости, могут увидеть в этом снижении сигнал к тому, чтобы снова начать охоту за домом. После резкого повышения во время пандемии с целью сдерживания инфляции ключевая ставка Банка Канады оставалась фиксированной на уровне 5% в течение одного года. « Долгое время рынок опасался, что он снова начнет расти.

Эта возможность, этот призрак, который удерживал многих покупателей, теперь позади», – считает Марк Лефрансуа, который прогнозирует дальнейшее снижение процентных ставок в ближайшие месяцы. Эта новая группа покупателей может оказать повышательное давление на цены на квартиры и, по сути, на жилье в целом. Как в Канаде, так и в Квебеке исключительный рост населения в последние годы только увеличил потребность в жилье и привел к резкому росту цен на аренду. Парламентский директор по бюджету Ив Жиру в апреле прошлого года подсчитал, что к 2030 году Канада должна построить еще 1,3 миллиона единиц жилья, чтобы удовлетворить спрос.

Управляющий Банком Канады Тифф Маклем, кстати, предупреждал во время публикации своего отчета о финансовой стабильности в начале мая, что именно арендаторы, а не домовладельцы, в настоящее время сталкиваются с наибольшей финансовой нагрузкой. Матье Арсено из Национального банка считает, что снижение процентных ставок может облегчить финансирование и, следовательно, реализацию определенных проектов в сфере недвижимости. « В течение 12 месяцев мы ожидаем умеренного увеличения жилищного строительства, в котором мы остро нуждаемся. Но это все еще сложно, учитывая нехватку рабочей силы в этом секторе.

Нельзя обучать людей строительству в одночасье. » Большинство экономических показателей показывают, что антиинфляционная политика Банка Канады принесла свои плоды и что инфляция приближается к целевому показателю в 2% во всех основных потребительских секторах. Все, кроме жилья и недвижимости… Возможно, именно поэтому на пресс–конференции в среду Тифф Маклем и первый заместитель губернатора Кэролин Роджерс воздержались от объявления о любом дальнейшем снижении ключевой ставки в ближайшие месяцы, чтобы избежать дальнейшего перегрева.

« Разумно ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки, но мы принимаем наши решения по одному за раз. Мы не хотим сокращать больше, чем необходимо. Слишком быстрое снижение может поставить под угрозу наш прогресс в борьбе с инфляцией», – сказал Маклем. « Рынок ипотеки является частью нашего мышления, особенно с учетом того, что многим канадцам придется продлевать свои ссуды в ближайшие месяцы. Люди, у которых есть ипотека, чувствуют давление, но и арендаторы тоже. Что мы можем для них сделать, так это контролировать инфляцию», – заявила миссис Роджерс. Таким образом, Матье Арсено верит в очень контролируемое снижение ключевой ставки, которое может продлиться несколько кварталов. “Часто требуется несколько кварталов, прежде чем мы увидим реальные последствия денежно–кредитной политики Банка Канады. Лучше быть осторожным“, – утверждает экономист.

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