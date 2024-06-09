Новый законопроект об энергетике Квебека, похоже, изменит этот сектор

В рекламном ролике министр энергетики Квебека Пьер Фитцгиббон загружает посудомоечную машину на ночь , информируя жителей Квебека о том, что им нужно привыкнуть пользоваться электричеством в разное время суток .

“Вы думаете, правительство будет указывать потребителю, что делать в 2 часа ночи? Нет. Что нужно сделать правительству, так это разрешить модуляцию“, – сказал он.

Новый закон Квебека об энергетике ограничит повышение тарифов на электроэнергию в жилых домах на уровне трех процентов в год до 2026 года. После этого энергетический совет Квебека должен предложить различные тарифы, чтобы стимулировать людей потреблять энергию вне пиковых периодов или потреблять меньше.

“Теперь мы установили, что регион энергетики каждые три года будет устанавливать тарифы, основанные на увеличении или уменьшении стоимости услуг“, – сказал Фитцгиббон. Доцент Университета Макгилла Франсуа Буффар сказал, что это может быть позитивной мерой, особенно для клиентов Hydro–Quebec, которые каждые несколько месяцев сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии.

Предлагаемый закон направлен на реструктуризацию энергетического сектора. Хотя Фитцгиббон хочет, чтобы Квебек стал первым углеродно–нейтральной провинцией в Северной Америке, он сказал, что провинция еще не готова к увеличению спроса.

“Мы явно не готовы, потому что многие люди не хотят строить новые плотины, многие люди не хотят иметь ветряные электростанции рядом со своими домами“, – сказал он. Законопроект № 69 также отменяет специальные тарифы для промышленного сектора, а частным производителям энергии будет разрешено продавать электроэнергию соседям. Буффар сказал, что это серьезное изменение.

“Это также позволяет реализовать такой проект, как TES, который близок к Shawinigan, который на сегодняшний день является довольно спорным“, – сказал он. Более подробные детали будут подробно рассмотрены осенью, когда начнутся консультации по законопроекту.

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