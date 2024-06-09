Казино провинции Квебек: азартный ли вы человек?













Происхождение казино датировать достаточно сложно. Практически в каждой культуре присутствуют упоминания об игорных заведениях: в азартные игры играли в Древней Греции и Риме, в Англии и наполеоновской Франции. Задолго до нашей эры существовали игорные заведения в Китае. А что же Квебек и его казино? Что мы о них знаем? Сколько их? Может, об этом сегодня и поговорим? Давайте!

Итак, квебекские казино. Их несколько и они значительно выросли за все время своего существования, так что теперь принимают более 10 миллионов посетителей каждый год. В декабре 1992 года Кабинет Министров Квебека одобрил и санкционировал создание двух государственных казино: одного на острове Нотр-Дам в Монреале, а другого-в Пуэнт-О-Пик в регионе Шарлевуа. Собственно, с этого и началась индустрия казино в нашей провинции.

Создание и управление этими государственными казино было поручено компании «Loto-Québec», которая впоследствии создала три дочерних предприятия: «Société des Casino du Québec» для контроля за функционированием казино, что в общем-то, явно вытекает из названия, «Resto-Casino» для управления ресторанами и барами при казино, а также «Casiloc» для приобретения, строительства и управления инфраструктурой казино. С этого и началось процветание игровой индустрии Квебека – с четко налаженного руководства и распределения сфер деятельности и полномочий.

В июне 2008 года корпорация приняла решение о слиянии операционного управления «Resto-Casino» с самими казино непосредственно. Цель была двоякой: согласовать цели и стратегии бизнес-плана для всех предприятий, а также повысить взаимодополняемость деятельности казино, предприятий общественного питания и гостиниц, которые также находятся в системе казино-сервисов для населения.

Казино Монреаля

Расположенное в бывшем павильоне Expo’67, который называется «Pavillon de la France», казино Монреаля было торжественно открыто 9 октября 1993 года. В то время здесь располагалось 65 игровых столов и 1200 игровых автоматов. Казино сразу, в одно мгновение, стало успешным, привлекающим к себе публику, которой не чужд азарт, поэтому среднее ежедневное число посетителей достигло отметки в 12 000 человек. Со временем его квадратура стала очень тесна для того, чтобы вместить всех желающих. И оно начинает видоизменяться.

Впервые монреальское казино было расширено в 1994 году, а вторично – спустя два года, в 1996 году, когда оно заняло весь бывший Квебекский павильон Expo’67. После 4-х лет реконструкции монреальское казино стало совсем иным, и 21 ноября 2013 года официально представило свои новые игровые и развлекательные зоны. Французский Павильон казино теперь может похвастаться полностью обновленной внутренней архитектурой. Гигантская мультимедийная стена шириной 14 метров и высотой 21 метр используется для эффектных проекций и сама по себе является уникальной и отличительной особенностью среди всех конкурирующих с монреальским, казино.

На сегодняший день монреальское казино предлагает пять игровых этажей, каждый из которых более захватывающий, чем предыдущий. Да и чисто внешне, наше казино уже давно является одной из главных достопримечательностей города. С 1997 года казино работает днем и ночью. Приходящих сюда ждут сотни игровых столов, возможность поиграть в покер и рулетку, а также отведать изысканные блюда в любом из четырех ресторанов, которым всегда удастся удивить даже самых невероятных гурманов.

Казино несколько нетрадиционно, так как в нем очень много окон и низкие потолки.

Казино Шарлевуа

Казино Шарлевуа было открыто 24 июня 1994 года в бывшем летнем игровом доме «Manoir Richelieu» на скалах Пуэнт-О-Пик, откуда открывался панорамный вид на город, посещаемый отдыхающими уже более ста лет. Красота, соединение природы и центра развлечений, тысячи посетителей – благодаря всему этому казино Шарлевуа быстро стало эдаким настоящим экономическим драйвером для региона и одной из самых больших достопримечательностей Шарлевуа.

Это казино, как и предыдущее, монреальское, вскоре перешло в управление «Loto-Québec». Позже Canadian Pacific Hotels и Solidarity Fund QFL, которые в союзе с Loto-Québec перекупили отель Manoir Richelieu, сделали в нем грандиозный ремонт, и расширили казино. Вновь открытый в июне 1999 года комплекс с тех пор стал курортом мирового класса. Казино Шарлевуа было первым из квебекских казино, которое построено на месте отеля, и которое предлагало гостиничные услуги своим иногородним посетителям.

Хотя казино Шарлевуа по площади и уступает монреальскому, сюда приезжают тысячи людей испытать удачу. Зал казино оснащен 20 игровыми столами, где можно поиграть в блэкджек, рулетку, баккару и покер. Два бара и живописный вид на реку Святого Лаврентия дополняют перечень невероятных удовольствий от посещения этого игорного дома.

Казино Лак-Лими

Казино Лак-Лими было построено на исключительном месте: в бывшем карьере на краю озера Лими. Оно было открыто 24 марта 1996 года, и первоначально называлось Казино Халла.

В 2001 году SCQ запустила крупный проект расширения казино на сумму 210 миллионов долларов с целью увеличения территории как самого казино, так и строительства роскошного отеля «Hilton Lac Leamy» на 350 номеров, а к нему и конференц-центра и концертного зала. Отель «Hilton Lac-Leamy» и казино «Le Théâtre du Casino» открыли свои двери осенью 2001 года.

В сентябре 2012 года казино запустило проект стоимостью 50 миллионов долларов по обновлению своей игровой зоны. Планируемый к открытию в январе 2015 года, этот проект включал в себя новый шикарный, помпезный бар и ночной клуб, а также отремонтированный зал «High Limits lounge» и главный вестибюль, а также добавление всевозможной мультимедийной структуры в самом казино. Это «казино завтрашнего дня», как его нарекли в прессе, было призвано создать совершенно новую атмосферу, способствуя таким образом привлечению большего количества игроков в залы.

Казино Лак-Лими в настоящее время имеет в своем активе 60 игровых столов, в том числе блэкджек, американскую и английскую рулетки, покер, и ряд других любимых всеми завсегдатаями игр. Кроме того, в распоряжении гостей широкий выбор баров и изысканных ресторанов, в том числе «Le Baccara», ресторан изысканной кухни «Five Diamond», предлагающий блюда французской кухни, и ресторан «Arôme», где в непринужденной обстановке подают уникальные фирменные блюда. Летом гости также могут отдохнуть на великолепной террасе с видом на озеро.

Казино Мон-Трамблан

Планы по созданию Казино Мон-Тремблан были официально объявлены 13 апреля 2008 года. А само казино было открыто 24 июня 2009 года и на сегодняшний день представляет собой высококлассное заведение, расположенное в потрясающем природном комплексе. Использование таких натуральных строительных материалов, как вода, камень, дерево и кожа теплых и насыщенных тонов, хорошо сочетается с окружающей средой и ставит это казино в отдельный класс.

На 3 этажах казино расположен большой и самобытный выбор игр, включающий 500 игровых автоматов, 16 игровых столов, где желающие могут испытать фортуну, играя в баккару, покер, английскую и американскую рулетки и ряд других популярных и люимых игр.

Казино также может похвастаться двумя большими террасами, баром в самом центре казино, и рестораном, где готовят блюда из морепродуктов и делают гриль, вместимостью 82 человека в помещении и 30 посадочными местами на открытой террасе. В сентябре 2011 года казино пополнилось 4 банкетными залами вместимостью до 200 человек каждый.

Так что азартным людям Монреаля и всего Квебека есть куда сходить, чтобы испытать превратности судьбы. И пусть повезет всем и каждому!

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