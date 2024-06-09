Случай проявления расизма со стороны полиции рассматривается в монреальском суде

Судья Квебека постановил , что сотрудники полиции Монреаля ( SPVM ) подвергли чернокожего мужчину унижению на почве расизма во время остановки транспорта в центре города .

28 января 2021 года в 18:00 адвокат Квадво Асамоа и его 15–летняя дочь ехали по бульвару Рене–Левек в белом “Мерседесе“, зарегистрированном на компанию его жены. Его остановили на перекрестке, когда двое полицейских заметили его и решили проехать за ним несколько кварталов, прежде чем включить мигалки, остановить его и попросить предъявить документы.

Согласно судебным документам, полицейские заявили, что, по их мнению, права могли быть поддельными, но в их патрульной машине не было компьютера для проведения необходимых проверок. Они вызвали подкрепление, и прибыли еще две патрульные машины. В судебном решении отмечается, что полицейские задавали Йебоа вопросы о том, куда он направлялся и кому принадлежала машина – вопросы, которые судья назвал “не относящимися к делу”.

Несмотря на то, что водительские права Йебоа были действительными, он был быстро арестован за предоставление фальшивых прав, закован в наручники и посажен на заднее сиденье одной из патрульных машин. Полицейские также заявили, что, по их мнению, он пользовался мобильным телефоном во время вождения, и ему было предъявлено обвинение в нарушении статьи 443.1 Кодекса безопасности дорожного движения Квебека.

Судья пришел к выводу, что поведение полицейских во время вмешательства явно указывало на то, что Йебоа подвергался расистским нападкам. Кроме того, в судебном решении указано, что у одного из полицейских была видеокамера, которая зафиксировала инцидент. Хотя она поделилась видеозаписью с коллегами через WhatsApp, это видео, наряду с записями камер наблюдения из близлежащего отеля, так и не было использовано в качестве доказательства.

“Утаивание видеозаписи с камеры наблюдения является серьезным отказом в правосудии и показателем сознательного расового профилирования“, – говорится в заключении суда.

“Как и в любом другом судебном деле, существует 30–дневный срок для обжалования решения“, – заявили в полиции. “Мы потратим время на его анализ и дадим судебному процессу идти своим чередом. В настоящее время мы не будем давать никаких дальнейших комментариев“.

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