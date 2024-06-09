Банк Канады: снижение ставок не вызовет ажиотажа в сфере недвижимости

С начала 2024 года экономические данные ясно показали, что канадская экономика не может поддерживать процентные ставки на уровне 5%.

Рынок труда ухудшился за последние восемь месяцев – за заметным исключением прошлого месяца – и инфляция снизилась очень быстро.

Несмотря на то, что рынок недвижимости восстановился в последние месяцы, мы не наблюдаем повсеместного ажиотажа в сфере недвижимости, который мы наблюдали весной 2023 года, когда большинство канадцев полагали, что ставки достигли своего пика на уровне 4,5%.

Недавний федеральный бюджет, хотя и далек от минимального уровня, не содержал краткосрочных стимулирующих мер для стимулирования канадской экономики.

Канада опасно заигрывает с рецессией.

На данный момент единственное, что может оживить канадскую экономику, – это серия снижений ставок до 3,25% к концу 2025 года.

Банк Канады знает все это. Но официальные лица Банка Канады также знают, что их снижение ставок должно быть медленным и упорядоченным, чтобы избежать разжигания спекулятивного огня на рынке недвижимости.

Они также хотят избежать политики “остановись и иди”, которая подорвала доверие к Банку Канады в глазах некоторых канадцев в 2023 году.

Кроме того, Банк Канады не получит помощи от Федеральной резервной системы США в снижении ставок в этом году. Это огромный переворот по сравнению с началом года, когда рынки ожидали от ФРС вдвое большего снижения ставок, чем от Банка Канады в 2024 году.

Честно говоря, мы ожидали, что Банк подождет до июля, чтобы впервые снизить ставку. Июльское решение будет сопровождаться публикацией отчета о денежно-кредитной политике и его корпоративных опросов. Это позволило бы банку расширить его дело.

Но мы ожидали, что в 2024 году произойдет три полных спада, что мы по-прежнему считаем наиболее вероятным сценарием. Дальнейшее снижение в июле далеко не невозможно.

Слова губернатора Тиффа Маклема не изменили нашей убежденности в том, что ставки слишком высоки и будут постепенно снижаться до конца 2025 года.

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