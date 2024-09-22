Квебек не будет финансировать проект по добыче графита, связанный с Пентагоном

После многолетней борьбы против открытия горнодобывающего проекта, связанного с Пентагоном, Луи Сент-Илер вздыхает с облегчением.

Это связано с тем, что на этой неделе правительство Квебека отклонило заявку горнодобывающей компании на государственное финансирование, и это решение, по словам Сент-Илера, отражает волю многих людей, которые живут рядом с предполагаемым участком в регионе Лаврентия.

“Это большая победа для нас, но это не полная победа”, – сказал он в интервью в среду.

Горнодобывающая компания Lomiko Metals Inc., базирующаяся в графстве Суррей, Британская Колумбия, хочет добывать графит – один из самых востребованных минералов в мире – на участке недалеко от Дюамеля, штат Квинсленд. Первоначально жители больше всего опасались потенциального вреда окружающей среде.

Но в мае компания объявила, что получила грант в размере 11,4 миллиона долларов от Министерства обороны США и еще 4,9 миллиона долларов от Natural Resources Canada на изучение процесса превращения графита в материал для производства аккумуляторов для электромобилей. Люди начали беспокоиться, что графит может попасть в американскую военную технику.

Тем не менее, несмотря на инвестиции из Оттавы и Вашингтона, округ Колумбия, министр природных ресурсов Квебека Майте Бланшетт Везина заявила, что правительство провинции решило не оказывать поддержку Lomiko.

“В данном случае запрос компании о финансовой помощи не соответствовал действующим критериям, особенно в отношении социальной приемлемости. Следовательно, финансирование по этой заявке предоставлено не было”, – говорится в заявлении Бланшетт Везины.

В ответ Lomiko заявила, что “удивлена и разочарована негативными комментариями в адрес Lomiko со стороны членов правительства Квебека”. Lomiko утверждает, что действия провинции противоречат ее собственным стратегическим планам по разработке полезных ископаемых.

Несмотря на неудачу, компания заявляет, что продолжает придерживаться выбранного курса. “Мы продолжим наши исследования, поддерживаемые нашими грантами и ответственной стратегией развития, как и любая другая компания в соответствии с законодательством о добыче полезных ископаемых в Квебеке”, – говорится в сообщении.

Ранее Lomiko заявляла, что планирует начать строительство к 2027 году. Компания также заявила, что в течение следующих пяти лет проведет технико-экономическое обоснование и металлургические исследования, которые будут рассмотрены Квебекским офисом экологических консультаций, известным как BAPE.

Дэвид Фаранд, мэр Дюамеля, говорит, что он тоже доволен решением Квебека. По его словам, жители Дюамеля, одного из пяти муниципалитетов, расположенных вокруг предполагаемого рудника, находятся в состоянии беспокойства и стресса по поводу будущего своего региона.

Этим летом пять муниципалитетов Квебека начали ускорять процесс общественных консультаций с целью проведения референдума о том, поддерживают ли жители проект. Фаранд говорит, что большинство людей выступают против предложения Ломико, добавляя, что шахта поставит под угрозу цели муниципалитетов по развитию индустрии туризма и отдыха.

Фаранд говорит, что теперь Lomiko должна решить, как она хочет действовать дальше, но в будущем все еще может состояться референдум, если Lomiko или любая другая компания, заинтересованная в графите в регионе, решит продолжить добычу.

Сент-Илер считает, что ситуация изменилась 10 сентября, когда местная группа бизнесменов заявила о своем несогласии с проектом, заявив, что шахта ставит под угрозу водные ресурсы и леса региона.

Родриг Турджон (Rodrigue Turgeon), соруководитель национальной программы в Mining Watch Canada, назвал это событие триумфом гражданской мобилизации. Однако, по его словам, бремя выражения социальной приемлемости в Квебеке несправедливо возложено на местных жителей из-за неясных правил и предписаний о том, как эта приемлемость измеряется.

“Почему правительство сначала не задаст вопрос (о социальной приемлемости) гражданам, прежде чем выдавать первое разрешение горнодобывающим компаниям?”

Турджон говорит, что в Закон о добыче полезных ископаемых в Квебеке необходимо внести поправки, чтобы жители и коренные народы могли высказать свое мнение до выдачи разрешений на разведку. “Вот почему нам нужно изменить закон, чтобы отразить позицию граждан”, – сказал Турджон. “Это единственный способ действовать, если мы хотим избежать этой напряженности”, – сказал он.

Компания Natural Resources Canada не сразу ответила на запрос о комментариях.

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