Полиция расследует “подозрительный” пожар на Западном острове Монреаля

Полиция начала расследование подозрительного пожара , который произошел в жилом доме в Киркленде , на Западном острове Монреаля , в среду вечером .

В результате пожара никто не пострадал, но материальному ущербу был нанесен значительный.

Около 12:05 в четверг полиция Монреаля (SPVM) была вызвана на Хеджероу–стрит, недалеко от Лейси Грин, в Киркленде.

Человек, который первоначально обратился в службу спасения, не уточнил причину вызова.

Когда полиция прибыла на место происшествия, они обнаружили, что дом охвачен пламенем.

Затем они вызвали пожарную службу. “Как только пожар был взят под контроль, пожарные передали расследование в Управление по борьбе с пожарами и ликвидации последствий стихии.

Пожар считается подозрительным“, – сказал представитель полиции констебль Энтони Дорелас.

В результате пожара никто не пострадал, но ущерб, нанесенный резиденции, был дорогостоящим, сказал агент Дорелас.

На данный момент причина пожара неизвестна, и отдел по борьбе с поджогами проводит расследование.

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