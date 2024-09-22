Перспективы покупки жилья улучшаются, канадцы чувствуют облегчение от снижения процентных ставок

Но многие по-прежнему сталкиваются с финансовыми трудностями, несмотря на улучшение экономической уверенности

Канадцы с большей надеждой относятся к своим финансам, в том числе к планам покупки жилья и пенсионным накоплениям, поскольку Банк Канады продолжает снижать процентные ставки.

Недавний опрос Maru Public Opinion показал, что 13% канадцев рассматривают возможность покупки жилья в течение следующих двух месяцев, по сравнению с 11% в предыдущем опросе. Этот рост наиболее заметен среди молодых канадцев в возрасте от 18 до 34 лет, а также в таких регионах, как Манитоба, Саскачеван и Британская Колумбия.

“Этот рост отражает устойчивый рост с тех пор, как в мае появились сообщения о том, что Банк Канады, вероятно, начнет снижать процентные ставки в июне”, – сказал исполнительный вице-президент Maru Джон Райт.

Сокращение расходов снизило стоимость заимствований, что сделало домовладение более доступным. Однако Райт также предположил, что для некоторых мотивация к покупке может быть обусловлена необходимостью продать существующее жилье и сократить его размер, чтобы уменьшить задолженность.

“Растет давление из-за того, что есть группа людей, которым необходимо избавиться от долгов и расходов”, – сказал Райт. “Рынок – это не просто рынок покупателя, здесь существует большой неудовлетворенный спрос на продажу.

“[В любом случае] все, что стимулирует рынок к покупке жилья, обычно рассматривается как позитивное”.

Опрос также показал, что все большее внимание уделяется пенсионному планированию: 56% респондентов заявили, что планируют откладывать деньги на пенсию, по сравнению с предыдущими опросами. Это самый высокий уровень пенсионных накоплений с января 2021 года, что говорит о том, что канадцы переключают свое внимание на долгосрочную финансовую безопасность по мере снижения процентных ставок.

Все большее число канадцев также с большим оптимизмом смотрят на экономические перспективы в своих сообществах. Сорок пять процентов (45%) считают, что их местная экономика улучшится в ближайшие месяцы, по сравнению с 38% в июле.

Несмотря на скромность, этот рост отражает постепенное улучшение экономической уверенности по мере того, как снижение процентных ставок начинает вступать в силу.

Несмотря на рост оптимизма, финансовые трудности остаются реальностью для многих. Опрос показал, что 41% респондентов с трудом сводят концы с концами, по сравнению с 38% в предыдущем опросе. Райт отметил, что эта тенденция неуклонно усиливается, особенно в городских районах, где стоимость жизни выше.

Более того, 54% канадцев сообщили, что обеспокоены своими повседневными финансами, а 11% указали, что могут столкнуться с банкротством — и то, и другое незначительно увеличилось по сравнению с предыдущими опросами.

В целом, индекс прогнозов домохозяйств Maru улучшился третий месяц подряд, достигнув 90 пунктов, хотя и остается ниже 100, что указывает на сохраняющуюся осторожность. Индекс, который измеряет отношение канадцев к своим личным финансам и экономике в целом, находится на отрицательной территории с декабря 2021 года, достигнув самого низкого значения в марте 2023 года.

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