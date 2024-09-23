С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает замечательный понедельник. Утром 18°C, Днём 23°C, Вечером 20°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

23 сентября отмечается Международный день жестовых языков (International Day of Sign Languages), призванный обратить внимание на их значение в жизни многих миллионов глухих и слабослышащих людей. Памятная дата была провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2017 года.

В этот день отмечается память святителей Петра и Павла, епископов Никейских. К дню Петра и Павла созревшая рябина от осенних заморозков становилась сладкой (говорили, что дерево отмечает свои именины). «С Петрова дня летнего ешь землянику, а с осеннего — рябину», — говорили в народе. Ягоды начинали заготавливать впрок, варили из них компоты и целебные квасы. Рябина считалась отличным средством против болезней и нечистой силы; настой из нее употребляли для излечения от простуды.

23 сентября 1848 года считается днем рождения жевательной резинки, так как именно тогда американец Джон Куртис у себя дома произвёл первую жевательную резинку.

23 сентября 2008 года стартовал официальный выпуск первой версии операционной системы Android, завоевавшей лидирующую позицию среди операционных систем для мобильных устройств и электронных гаджетов.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся началом осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже просыпающейся осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым сентябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий