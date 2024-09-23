Государственные услуги Квебека становятся “бесчеловечными”

Государственные службы Квебека становятся “бесчеловечными”, заявил омбудсмен провинции в своем ежегодном докладе, опубликованном в четверг, добавив, что все большее число людей обращаются в его офис, чтобы сообщить о проблемах.

В отчете Марка-Андре Дауда приводится несколько примеров того, как люди получали неадекватную медицинскую помощь в сети здравоохранения в течение 12 месяцев, предшествовавших 31 марта.

Один умирающий мужчина, живший в одиночестве, потерял способность убирать за своей кошкой, которую он считал своим компаньоном. Однако местная клиника отказалась включить уборку туалета для животного в его план ухода.

Учитывая “одиночество” этого человека, а также его привязанность к своему домашнему животному и тот факт, что он обратился за медицинской помощью, когда умирал, этот человек заслуживал другого отношения, говорится в отчете. “Помимо строгого толкования программы, поддержка должна была предоставляться по гуманитарным соображениям”.

В другом примере Дауд описывает персонал дома престарелых, который кормит пациентов “механически” и игнорирует их, когда на заднем плане звучит музыка, несмотря на рекомендации Министерства здравоохранения, предписывающие персоналу поддерживать зрительный контакт с пациентами.

“Такой недостаток общения, внимания и бережного отношения к обитателям (дома престарелых) является примером бесчеловечной заботы”, – пишет Дауд, добавляя, что этот случай символизирует “печальную потерю цели” в исполнении обязанностей работниками, занятыми в местах, которые, как предполагается, являются местами ухода.

В отчете также описываются случаи, когда медицинский персонал применял неоправданные меры контроля за пациентами.

Например, мужчина, госпитализированный в гериатрическое отделение, который был склонен к агрессивному поведению и галлюцинациям, в течение длительного времени был привязан к инвалидному креслу лицом к стене. Его родственники согласились на такую меру контроля, но в отчете говорится, что персонал использовал ее, даже когда в этом не было необходимости. Кроме того, этому же мужчине должны были давать антипсихотические препараты, когда он испытывал агрессивное поведение или галлюцинации, но вместо этого ему дали препарат, чтобы он не отпускал неуместных комментариев.

Омбудсмен говорит, что его офис получил рекордное количество проблем для расследования в государственных службах провинции — 24 867 в 2023-24 годах по сравнению с 22 053 в предыдущем году. Более 300 запросов связаны с неправомерными действиями государственных должностных лиц, которые могут варьироваться от злоупотребления государственными средствами до угрозы здоровью людей, что на 25% больше по сравнению с предыдущим годом.

Дауд говорит, что его ведомство расследовало 13 358 дел в период с апреля 2023 года по март этого года.

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