Федерация истории Квебека призывает к созданию Национального музея истории Квебека, который бы включал все группы общества, такие как англоязычные, коренные народы, иммигранты и женщины.

Генеральный директор федерации Жан Рей-Регаззи подчеркнул, что музей должен отражать всю историю Квебека, поднимать общественные дебаты и освещать спорные периоды и темы.

Министр культуры Матье Лакомб поддержал эту идею, заявив, что музей должен рассказывать историю всех квебекцев, так как нация Квебека сформировалась благодаря множеству встреч и взаимодействий различных культур.

Однако, еще до начала консультаций в Национальной ассамблее, возникли опасения, что проект музея может представить слишком узкое видение квебекской идентичности и истории.

Премьер-министр Франсуа Лего заявил, что хочет, чтобы музей рассказывал историю Квебека, начиная с Шамплена, что вызвало критику со стороны главы Ассамблеи первых наций Квебек-Лабрадор Гислена Пикара.

Он отметил, что первые нации присутствуют на этой земле уже тысячелетия и глубоко связаны с ней.

Лего заверил, что коренные общины будут иметь место в музее.

Проект национального музея был предложен после того, как правительство CAQ отказалось от своей сети “синих пространств” из-за стремительно растущих затрат, приближающихся к одному миллиарду долларов.

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