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Новости Певица в США поиздевалась над канадским гимном

Певица в США поиздевалась над канадским гимном

Виктория Христова Фев 22, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Певица в США поиздевалась над канадским гимном отключены 35 Просмотров

Национальный гимн Канады на открытии матча всех звезд НБА 19 февраля с заметными изменениями в тексте исполнила канадская певица Джули Блэк.

 

Блэк изменила фразу «наш дом и родная земля» (our home and native land) на «наш дом на земле индейцев» (our home on native land), глядя прямо в камеру во время пения.

Блэк родилась в Торонто и на протяжении своей карьеры работала с рядом известных артистов, таких как Шон Пол и Нас. «Мы поем этот гимн с детского сада. И теперь, в последние три года, особенно с правами коренных народов и тем, что происходит в нашей стране, с историей и обучением, я тоже учусь, — сказала Блэк TSN. — Итак, я обратился к некоторым друзьям из числа коренных народов и сказал: „Прежде всего, как вы относитесь к тому, что я исполняю этот гимн?“ И я получила обратную связь».

Она заявила, что анализировала текст и намеренно изменила его. В интервью телеканалу CBC The National в понедельник Блэк защищала свое выступление и сказала, что она «пела о фактах».

Напомним, гимн Канады претерпевал официальные изменения в прошлом. В 2018 году текст гимна был изменен, чтобы сделать его гендерно-нейтральным. Формулировка гимна изменилась с «удел твоих сынов» (in all thy sons command) на «удел всех нас» (in all of us command).

 

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