Искалеченная операциями по смене пола канадка, подала в суд на врачей

Женщина из провинции Онтарио, которой прописали тестостерон и которая перенесла двустороннюю мастэктомию и гистерэктомию во время кризиса психического здоровья, в котором она считала себя мужчиной, подает в суд на медицинских работников, которые якобы убедили ее сменить пол.

34-летняя Мишель Заккинья из Ориллии подала в суд на восемь врачей и специалистов в области психического здоровья, которые лечили ее в те годы, когда она считала себя трансгендером. Заккинья утверждает, что каждый из них не смог удовлетворить ее сложные потребности в области психического здоровья и вместо этого позволил ей поставить себе диагноз трансгендерности и пройти необратимые процедуры, о которых она теперь глубоко сожалеет.

«Я проживу остаток жизни без груди, с огрубевшим голосом, с облысением по мужскому типу и без возможности забеременеть. Удаление моей совершенно здоровой матки — мое самое большое сожаление», — написал Заккинья. В исковом заявлении, поданном в Верховный суд Онтарио, задокументирован ряд недостатков, которые, по словам Заккиньи, охватывали годы лечения. Женщина начала заниматься медицинской сменой пола в 2010 году. В детстве Заккинья подвергалась жестоким издевательствам и в результате испытывала серьезные проблемы с психическим здоровьем в подростковом возрасте. «Позже я узнала, что то, что я пережила в детстве, было травмой развития, — написала она. — Это повлияло на траекторию моей жизни. Моя личность полностью изменилась. Я превратился из громкого, агрессивного, самоуверенного ребенка в пассивного, застенчивого подростка с низкой самооценкой».

В 2009 году, в возрасте 21 года и после многих лет депрессии, беспокойства, членовредительства и попытки самоубийства, она открыла для себя понятие гендерной идентичности на Tumblr и убедилась, что все ее проблемы из-за того, что она трансгендер. Заккинья также убедилась, что принятие этой новой идентичности было решением всех ее проблем, и весной 2010 года посетила группу поддержки в Центре здоровья Шербурн в Торонто под названием «Гендерные путешествия». Здесь она познакомилась с обвиняемым Рупертом Раджем, который направил ее на мужскую гормональную терапию после всего лишь одного приема, длившегося менее часа.

Заккинья также получила рекомендацию от своего постоянного терапевта, ответчика Надин Лулу, с которой она начала встречаться после попытки самоубийства в 2008 году. В июле 2010 года в иске говорится, что Лулу пришла к выводу, что Заккинья была «идеальным кандидатом на гормональную терапию», несмотря на то, что знала о ее долгой истории серьезных проблем с психическим здоровьем. Доктор Рик Линдал, также обвиняемый, подписал июльское письмо в качестве руководителя Лулу, рекомендовав Заккинье гормональную терапию, хотя он никогда не встречался с ней. После трех встреч в Центре здоровья города Сент-Джеймс с подсудимым доктором Памелой Лис Заккинье прописали тестостерон. Ни Лис, ни ее руководитель, подсудимый доктор Кавакуити, не консультировались с психиатром или психологом перед введением мощного мужского гормона.

В 2012 году Кавакуити и / или Лис написали письмо, в котором рекомендовали Заккинье провести ненужную с медицинской точки зрения двустороннюю мастэктомию. Поскольку в то время операция не покрывалась медицинской страховкой Онтарио, Заккинья выбрала хирурга во Флориде и заплатила из своего кармана за удаление ее здоровой груди. Кавакуити и Лис продолжали прописывать Заккинье тестостерон до ухода Кавакуити из центра примерно в 2014 году, когда подсудимая доктор Сюзанна Тернер взяла на себя функции поставщика тестостерона Заккинье, также якобы не обращая внимания на сложные потребности ее пациента в области психического здоровья. В 2015 году, через 9 лет после попытки самоубийства и через 8 лет после того, как она объявила себя трансгендером, Лулу, наконец, направила Заккинью на полное психологическое и диагностическое обследование, и полученный 25-страничный документ выявил СДВГ, тиковое расстройство, пограничное расстройство личности, тревожные расстройства, расстройство аутистического спектра и признаки посттравматического стрессового расстройства.

Подсудимый доктор Линда Роуден, ведущий психолог, проводивший диагностическую оценку, как сообщается, не анализировала и не рассматривала, соответствовала ли диагноз Заккиньи гендерной дисфории, а также была ли связь между гендерным дистрессом ее пациентки и ее множественными сопутствующими заболеваниями. В этот момент Заккинья перестала принимать тестостерон и идентифицировала себя как небинарный. В 2017 году Тернер направил Заккинью к подсудимому доктору Радживу Шаху для изучения возможной процедуры гистерэктомии. Отметив ее историю депрессии и СДВГ, а также тот факт, что она идентифицировала себя как небинарную и не принимающую никаких гормонов, Шах удалила матку Заккиньи в мае 2018 года. Через два года после гистерэктомии Заккинья поняла, что ее диагнозы психического здоровья и нарушения развития объясняют все, через что она прошла, «намного более кратко, чем когда-либо идентифицируя себя как трансгендер». Затем она приняла решение о возвращении к своему полу.

Заккинья утверждает, что все обвиняемые не смогли решить ее серьезные проблемы с психическим здоровьем и отклонениями в развитии, а вместо этого предложили ей только необратимые медицинские вмешательства. Она утверждает, что ее желание стать трансгендером никогда не оспаривалось, и альтернативные варианты лечения никогда не предлагались. Заккинья говорит, что ее иск направлен не на то, чтобы как-то исправить произошедшее с ней, потому что это нельзя исправить, это, скорее, надежда предотвратить подобные случаи с кем-то еще. Заккинья — один из нескольких бывших трансгендеров, подавших в суд на поставщиков медицинских услуг, подтверждающих гендер, которые, по их утверждениям, причинили им вред, не решив удовлетворить основные потребности в области психического здоровья.