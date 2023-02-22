Инфляция в Канаде снизилась до 5,9% в январе нынешнего года. В декабре инфляция составляла 6,3%. Ожидалось, что в январе инфляция в Канаде сократится до 6,1%. В то же время в Канаде выросла зарплата на 4,5%.

Цены на продукты питания в стране продолжили расти. Существенно выросли цены на мясо: на 7,4%, это самый высокий показатель с 2004 года. Еще больше выросли цены на хлебобулочные изделия (на 15,5%), молочные продукты (на 12,4%), свежие овощи (14,7%). Еда в ресторанах выросла в среднем на 8,2%.

По свидетельству национального директора Campaign 2000 Лейлы Саранги, люди в бедных семьях вынуждены зачастую выбирать между едой, квартплатой и покупкой лекарств. Она напомнила, что 1,4 млн детей живут в семьях, испытывающих нехватку продовольствия.

В аналитической лаборатории AgriFood в Университете Далхаузи объяснили рост цен на продовольствие при снижении инфляции нефинансовыми факторами. Директор лаборатории Сильвен Шарлебуа пояснил, что цены растут, в том числе из-за последствий засухи и болезней в США.

Напомним, Банк Канады восемь раз повышал базовую ставку, пытаясь обуздать инфляцию. Максимума инфляция достигла в июне 2022 года, тогда она составляла 8,1%. Несмотря на снижение, текущая инфляция далека от целевого показателя Банка Канады — 2% в год.