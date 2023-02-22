В Канаде обвинили Китай в попытке вмешаться в выборы 2021 года

Китай применил изощренную стратегию, по продвижению «своих» кандидатов в парламент Канады во время избирательной кампании 2021 года.

Газета сообщает, что получила доступ к секретным и к сверхсекретным документам Канадской службы безопасности и разведки (CSIS), которые охватывают период до и после сентябрьских выборов 2021 года, в результате которых либералы вернулись к власти. По словам журналистов, из документов можно понять масштаб вмешательства агентов КНР в выборы в Канаде.

Отчеты CSIS были распространены среди высокопоставленных правительственных чиновников и союзников Канады из США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Часть этой разведывательной информации также была передана французским и немецким шпионским службам.

Документы, основанные на серии операций CSIS по сбору разведывательных данных, показывают, как организованная машина работала в Канаде с двумя основными целями: обеспечить возвращение либерального правительства меньшинства в 2021 году и поражение определенных кандидатов от консерваторов, которые особенно не нравились Китаю.

В документах говорится, что руководство Коммунистической партии Китая в Пекине «оказывало давление на свои консульства, чтобы они разработали стратегии по использованию политически [активных] членов китайской общины и ассоциаций в канадском обществе». Пекин использует канадские организации, чтобы выступать от их имени, «запутывая при этом связи с Китайской Народной Республикой».

В качестве примера приводится бывший генерального консула Китая в Ванкувере Тонг Сяолин, которая в 2021 году хвасталась тем, как она помогла победить двух депутатов-консерваторов. Газета также пишет, что стратегия Китая сводилась к тому, чтобы не дать получить большинство в паламенте ни одной из партий, тогда правительство якобы будет более сговорчивым.

А в начале июля 2021 года — за восемь недель до дня выборов — один сотрудник консульства неназванного китайского дипломатического представительства в Канаде сказал, что Пекину «нравится, когда партии в парламенте борются друг с другом, тогда как, если есть большинство, партия власти может легко проводить политику, не благоприятствующую КНР».

В то время как китайский дипломат выразил недовольство тем, что либералы в последнее время стали критиковать Китай, чиновник добавил, что партия лучше, чем альтернативы. Отношения между Канадой и Китаем достигли самой низкой точки со времен событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году после декабря 2018 года, когда Пекин заключил под стражу двух канадцев в ответ на арест Оттавой китайского руководителя Huawei по запросу США об экстрадиции.

Самое главное, отчеты разведки показывают, что Пекин твердо решил, что консерваторы не победили. Китай использовал дезинформационные кампании и прокси, связанные с китайско-канадскими организациями в Ванкувере и Торонто, в которых проживают большие общины иммигрантов из материкового Китая, чтобы выразить оппозицию консерваторам и поддержать либералов Трюдо.

Документы CSIS показывают, что китайские дипломаты и их доверенные лица, в том числе некоторые представители китайскоязычных СМИ, получили указание заявить о том, что Консервативная партия слишком критично относится к Китаю и что в случае избрания она последует примеру бывшего президента США Дональда Трампа и запретит китайским студентам посещать определенные университеты или образовательные программы.

CSIS также объяснил, как китайские дипломаты проводят операции по иностранному вмешательству в поддержку политических кандидатов и выборных должностных лиц. Тактика включает незадекларированные денежные пожертвования на политические кампании или привлечение владельцев бизнеса к найму иностранных китайских студентов и «назначение их волонтерами в избирательных кампаниях на постоянной основе».

Сочувствующих доноров также поощряют вносить пожертвования на предвыборную кампанию кандидатов, пользующихся поддержкой Китая, — пожертвования, за которые они получают налоговую льготу от федерального правительства. Затем, как говорится в отчете CSIS от 20 декабря 2021 года, политические кампании тихо и незаконно возвращают часть взноса — «разницу между первоначальным пожертвованием и возмещением правительства» — обратно жертвователям.

Ключевой частью их операции по вмешательству является влияние на уязвимых китайских иммигрантов в Канаде. В отчетах разведки цитируется неназванный сотрудник китайского консульства, который заявил, что «легко заставить китайских иммигрантов согласиться с позицией КНР».

Бывший лидер федеральных консерваторов Эрин О’Тул утверждала, что иностранное вмешательство Китая в избирательную кампанию 2021 года с использованием дезинформации стоило партии восьми или девяти мест. Либералы получили 160 мест по сравнению со 119 у консерваторов, 32 у Квебекского блока и 25 у НДП, а зеленые получили два места.

При этом директор канадской службы безопасности и разведки Дэвид Вино сказал Трюдо, что нет никаких признаков того, что попытки вмешательства Китая помогли избрать его однопартийцев.

Напомним, около 1,8 млн канадцев имеют китайское происхождение, что составляет более 5% от общей численности населения Канады по данным переписи населения страны 2021 года.