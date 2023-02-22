Магазины в Великобритании ввели ограничения на продажу овощей

Ограничение на некоторые фрукты и овощи из-за дефицита ввела суть супермаркетов Asda в Великобритании.

Британская сеть супермаркетов временно ограничила объем покупки помидоров, перца, огурцов, салата, салатных пакетов, брокколи, цветной капусты и малины до трех единиц каждого товара на одного покупателя.

Задержка начала цикла выращивания означает, что пройдет еще два месяца, прежде чем большинство британских помидоров будут готовы к сбору, сказал он Sky News во время конференции Национального союза фермеров в Бирмингеме.

В этом году фермеры «начали выращивать позже… потому что все были зажаты по ценам — не только на энергию, но и на удобрения, рабочую силу, все выросли», — сказал он.

«Поэтому вместо того, чтобы начинать [сбор урожая] в конце марта, это будет больше похоже на конец апреля и начало мая», — сказал представитель.

Компания APS Produce, имеющая 70 гектаров теплиц, не стала использовать часть производственных мощностей из-за экономии электроэнергии.

«И что также произойдет, так это то, что все будут делать одно и то же, — сказал он, при этом вместо обычного поэтапного посева и сбора урожая. — Так что вы перейдете от голода к пиршеству сразу после Пасхи».

Помидоры, вероятно, останутся в дефиците в Великобритании до конца апреля или даже начала мая, предупредил крупнейший производитель британских товаров APS Produce.

По словам Фила Пирсона, директора по развитию группы в APS Produce, растущая стоимость энергии и удобрений, получаемых также из газа, оттолкнула британских производителей от посадки помидоров в теплицах на зиму, которым нужен свет и тепло.

Напомним, несколько торговых сетей в Великобритании сообщили о нехватке овощей. Это не связано с недостатком предложения британских производителей, которые еще не начали собирать урожай с теплиц. В правительстве заявили, что причиной дефицита стала плохая погода в Испании и Северной Африке, откуда импортируют 95% овощей в зимний период.