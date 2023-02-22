Самые полезные овощи и фрукты, способствующие понижению высокого давления

Броколи, куркума, бататы, йогурт, бананы и другие продукты, которые помогают справиться с высоким артериальным давлением.

Причины повышения давления и скачков давления до сих пор точно неизвестны. Есть разные предположения, более-менее убедительные. Но всё же до сих пор врачи о причинах спорят. Но вот о чём не спорят, так это о продуктах, которые способствуют понижению высокого давления. И полезность этих продуктов доказана временем.

Во-первых, все медики единодушно утверждают, что в случае повышенного давления крайне желательно увеличить в рационе количество овощей и фруктов. Это аксиома и фрукто-овощи полезны и во всех других ситуациях.

Броколи – самым лучшим овощем в случае высокого давления считается броколи — в броколи содержится много веществ, таких как кальций и другие, которые способствуют нормализации давления. Но нельзя броколи жарить или долго варить — чтобы этот овощ не потерял свои свойства, надо его отваривать самую малость, только до тех пор, пока он не станет мягким.

Чеснок — наверно, самое известное средство от повышенного артериального давления. В среднем, для снижения его, рекомендуется потреблять три-четыре дольки чеснока в день.

Бататы (сладкая картошка) — ещё один полезнейший овощ, содержаший массу элементов, способствующих нормализации давления. Бататы содержат разные витамины, которые всегда полезны организму.

Натуральный йогурт — благодаря кальцию, которым йогурты богаты, риск повышения давления сокращается на 30% (согласно исследованиям медиков). А вот почему именно натуральный йогурт, без фруктовых добавок, мы не знаем.

Сырые миндальные орешки — весьма полезны, но не рекомендуется добавлять в них соль или сахар, если вы рассчитываете с их помощью снизить давление.

Какао — напиток понижает давление, это доказано, но гораздо лучше какао с большим содержанием шоколада — не менее 70%. Да, будет напиток горьким, зато полезным.

Куркума — эта приправа обладает многочисленными полезными свойствами. В том числе улучшает работу сердца, уменьшает воспаления и даже способствует оздоровлению клеток. В том числе, она нормализует давление.

Бананы — да, в них есть и полезные элементы, и клетчатка, и витамины. И они помогают понизить давление.

Артишоки — кроме нормализации давления, они полезны для вашей печени, потому что помогают ей лучше справляться с пищеварением. Они удаляют лишнюю жидкость, что и помогает снизить давление.

Помидоры — ещё один полезный овощ для организма, в частности, для борьбы с высоким давлением.

Одним словом, питаемся правильно и успешно боремся с повышенным давлением!