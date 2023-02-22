В Австралии система Siri, установленная на всех телефонах Аппла, объявила террористическую тревогу

Нельзя полагаться на «искусственный интеллект» даже в простейших, казалось бы, случаях. Он может принимать совершенно нелогичные решения.

Этот случай имел место в Австралии ещё в январе. Но в связи с модной тенденцией обсуждения “Искусственного интеллекта” и его возможностей, он заслуживает внимания.

Инструктор по физической подготовке (в некоторых сообщениях говорится, что он тренер по боксу) из города Сидней, Джемми Аллейн (Jamie Alleyne) занимался в спортзале с группой парней, отдавая им соответствующие команды, подбадривая, давая советы, указания, поправляя ошибки и похваливая за хорошую работу. Всё, как везде и всё, как обычно.

И тут в зал врываются полицейские, которые, приступают к проверке, держа всех участников занятий под прицелом…

Ни спортсмены, ни тренер не могут понять, в чём дело. Полиция, впрочем, тоже начинает понимать, что в зале ничего необычного не происходит (кроме налёта самой полиции). Начинается разбирательство.

И тут выясняется следующее: Инструктор перед началом занятий оставил свой iPhone в раздевалке, но, конечно, телефон не был отключён. На руке у тренера были часы AppleWatch 7, которые посылали на телефон обычные в таких случаях сигналы. В ходе работы тренер неодноократно показывал ученикам различные упражнения и, очевидно, его часы восприняли один из жестов как сигнал к передаче сообщений. Телефон услышал слова: 112 (один, один, два или, скорее, «раз, раз, два»), повторяемые несколько раз — иначе говоря, тренер задавал ритм своим подопечным. Но в Австралии, как и во многих европейских странах, эта комбинация является аналогом канадской и американской комбинации 911, то есть, речь о вызове службы экстренной помощи.

Siri не сумела сообразить, что речь о занятиях спортом, и тут же связалась самостоятельно с службой спасения, оповестив ту о чрезвычаной ситуации в зале. Более того, тренер в эти моменты крикнул: «Good shot!», что было воспринято роботом, как фраза «Отличный выстрел!» Одновременно Siri слышала ритмичные удары, топот ног, громкие «охи» и «ахи», звуки падения тел (в ходе упражнения типа “упал, отжался”), воспринимая всё это, как стрельбу по людям и панику.

На самом деле «Good shot » и впрямь может означать «отличный выстрел», но это так же фраза, означающая одобрение (мол, «молодец» или «отличный бросок» и т. д.) Одним словом, полиция получила уведомление о налёте террористов на школу, стрельбе и жертвах. Полицейские бросились на место происшествия, одновременно оповестив администрацию города, местные больницы и все остальные службы. Подъезды к школе, в которой располагается спортзал, были перекрыты, спецназ был поднят по тревоги и срочно отправился к месту схватки…

И только по прибытии на место, осторожно поглядев в окна, стражи порядка удивились, не обнаружив ничего подозрительного.

Никаких нарушений, неправильных или ошибочных действий со стороны владельца Айфона и часов допущено не было. Просто «искусственный интеллект» не смог правильно истолковать полученные им сигналы.

Аппл признал недоработки и уже пообещал продолжать работу над системой, дабы избежать в будущем подобных казусов.