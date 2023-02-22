У школьников каникулы. Куда пойти и чем заняться

Несколько рекомендаций для школьников – чем заняться детям во время весенних каникул.

Подкрадываются школьные каникулы. Погоды стоят зимние, холода, тревоги, да густые туманы. И куда податься ребёнку в пасмурные дни? Можно, конечно, дома сидеть, в игры играть, но ведь гораздо лучше найти развлечение по душе. Ниже несколько предложений на выбор:

Скалолазание. Точнее, «стенколазание». Хорошо тут то, что дело происходит в помещении, что в эти каникулы весьма важно. В Квебеке этих центров, где можно заниматься «настенным альпинизмом» много. Наверняка, можно выбрать тот, что поближе к дому. Детям нравится (взрослым тоже нравится), всё безопасно, всё со страховкой, эмоции захватывают. Поищите по слову escalade в своём городе или квартале, обязательно найдёте. Цены приемлемые во всех центрах.

Прогулки на лыжах — если погода позволит. Во всех природных парках есть лыжня, на которой можно прогуляться, разве что, не забывать уступать лыжню, когда обгоняет матёрый лыжник. Вместо лыж можно кататься на снегоступах (raquette). Инвентарь можно взять напрокат.

В Монреале, в парке Jean-Drapeau администрация даёт напрокат зимние велосипеды. В парке есть точки обогрева, где можно посидеть и отдохнуть после прогулки. В парке можно взять напрокат и лыжи, и снегоступы, и шины для катания с горок.

Катание на коньках — катков много в любом квебекском городе. Как правило, они бесплатны. Есть катки крытые, например в центре Atrium Le 1000 (в небоскрёбе у метро Bonaventure). Там же можно коньки взять напрокат и записаться на уроки катания на коньках.

Кружки «Умелые руки». В первую очередь, в любом магазине Home Depot. Занятия длятся час, они бесплатны, детей учат полезным навыкам. Расписание и тематика меняются от магазина к магазину, поэтому проконсультируйтесь сами.

Город Монреаль предлагает многочисленные виды отдыха — от театральных предствлений для детей и экскурсий по интересным для разных возрастов музеям, до кружков, конкурсов Лего (не премьер, а конструктор). По адресу https://montreal.ca/recherche?q=semaine%20relâche есть полное и подробное описание мероприятий, включая предложения по каждому району Монреаля.

Час сказки в Национальной библиотеке (у метро Berri-UQAM). Там же показывают фильмы для детей, организуют конкурсы и игры. Кстати, некоторые мероприятия очень весёлые, и детям надо на них приходить в пижаме! Подробности на сайте Библиотеки: https://www.banq.qc.ca/calendrier/a-venir#themes=Jeunesse.

Музеи. Многие предлагают специальные программы на весенние каникулы. Обращаем внимание на железнодорожный музей Exporail (5 марта он будет бесплатен, в остальные дни стоимость входного билета от 10 до 13 долларов (в зависимости от возраста). Выставка «поезда в кино» весьма любопытна. Можно заказать время экскурсии онлайн: https://exporail.org/les-expositions/

Астрономическая обсерватория Astrolab в национальном парке Mont-Mégantic, в районе Эстри. Это три часа езды от Монреаля, для детей там будут проводиться специальные сеансы, включая вечерние экскурсии для наблюдения за звёздным небом. Школьникам понравится наблюдение неба через телескопы. Вход платный, но в разумных пределах, конечно.Кстати, с горы можно кататься на санках, на лыжах, на шинах.

Планетарий Rio Tinto Alcan в Монреале тоже всегда предлагает интересные программы, включая захватывающую экспозицию “Ледяной мир”, предлагаемую на каникулах, но он является частью комплекса Espace pour la Vie, в который входят Биодом, Ботанический сад, Инсектариум и Биосфера (она находится в парке Jean-Drapeau, далеко от остальных частей комплекса, которые располагаются между станциями метро Viau и Pie-IX): Ознакомиться с программой и купить билеты можно на сайте https://espacepourlavie.ca.

Лыжные курорты — их в Квебеке достаточно. Как правило, стоимость довольно высокая, так что лучше ознакомиться с ценами и состоянием полос на сайте соответствующей горы.

Выставка кукол Барби в Cours Mont-Royal в Монреале, около метро Peel (в подземном коридоре к центру Итон). Барби всевозможных видов там сотни. Эта выставка открыта постоянно вот уже лет пять, но девочкам она всегда интересна (впрочем, мальчики тоже с интересом на неё ходят). Вход в зал выставки бесплатный.

Есть ещё много возможностей, конечно, всего не охватишь, но, надеемся, и из этого списка вам и вашим детям что-то приглянётся.