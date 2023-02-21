Behavox выводит на рынок свои просторные офисы

С размахом анонсированный в 2020 году Монреальский инновационный центр молодого поколения, сочетающий кибербезопасность и искусственный интеллект (ИИ), был незаметно выставлен на субаренду в декабре прошлого года.

Офисы были спроектированы в 2021 году фирмами Issadesign и А+. они расположены на двух верхних этажах, 26-м и 27-м, дома Мануви, по адресу 900, бульвар Мезоннев Уэст, в центре Монреаля. Офисы площадью 4550 м2, в которых могут разместиться 250 сотрудников, были оборудованы с минимальным количеством стен, чтобы сотрудники могли наслаждаться захватывающим видом на центр города.

Еще одна отличительная особенность-кафе-бар, который приветствует посетителей. Лестница, у подножия которой было посажено дерево, позволяет сотрудникам переходить с одного этажа на другой, не выходя из офиса.

Компания Behavox не отреагировала на запросы прессы. По нашей информации, компания все еще работает, но в наш век удаленной работы ей больше не нужны такие просторные помещения. Агентство JLL получило мандат на субаренду.

Согласно веб-сайту компании, Behavox использует искусственный интеллект, чтобы позволить предприятиям организовывать свои данные в полезную информацию, одновременно защищая предприятия.

Компания Behavox, основанная в 2014 году, имеет офисы в Нью-Йорке, Лондоне и Сингапуре. Она присутствует в Монреале с 2018 года. В 2020 году она объявила о своем расширении и переносе своего операционного и инновационного центра в Manuvie’s House.

В 2020 году в центре будет занято 75 человек, и в последующие два года планировалось увеличить это число до 400 сотрудников. В то время компания говорила о долгосрочных обязательствах на сумму 35 миллионов долларов. Вскоре после этого его основатель и генеральный директор Эркин Адылов переехал в Монреаль.

SoftBank вложил 100 миллионов долларов США в Behavox в феврале 2020 года.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

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Ольга Успенская

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