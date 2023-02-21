Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Экономика Недвижимость Behavox выводит на рынок свои просторные офисы

Behavox выводит на рынок свои просторные офисы

Виктория Христова Фев 21, 2023 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Behavox выводит на рынок свои просторные офисы отключены 61 Просмотров

С размахом анонсированный в 2020 году Монреальский инновационный центр молодого поколения, сочетающий кибербезопасность и искусственный интеллект (ИИ), был незаметно выставлен на субаренду в декабре прошлого года. 

Офисы были спроектированы в 2021 году фирмами Issadesign и А+. они расположены на двух верхних этажах, 26-м и 27-м, дома Мануви, по адресу 900, бульвар Мезоннев Уэст, в центре Монреаля. Офисы площадью 4550 м2, в которых могут разместиться 250 сотрудников, были оборудованы с минимальным количеством стен, чтобы сотрудники могли наслаждаться захватывающим видом на центр города.

Еще одна отличительная особенность-кафе-бар, который приветствует посетителей. Лестница, у подножия которой было посажено дерево, позволяет сотрудникам переходить с одного этажа на другой, не выходя из офиса.

Компания Behavox не отреагировала на запросы прессы. По нашей информации, компания все еще работает, но в наш век удаленной работы ей больше не нужны такие просторные помещения. Агентство JLL получило мандат на субаренду.

Согласно веб-сайту компании, Behavox использует искусственный интеллект, чтобы позволить предприятиям организовывать свои данные в полезную информацию, одновременно защищая предприятия.

Компания Behavox, основанная в 2014 году, имеет офисы в Нью-Йорке, Лондоне и Сингапуре. Она присутствует в Монреале с 2018 года. В 2020 году она объявила о своем расширении и переносе своего операционного и инновационного центра в Manuvie’s House.

В 2020 году в центре будет занято 75 человек, и в последующие два года планировалось увеличить это число до 400 сотрудников. В то время компания говорила о долгосрочных обязательствах на сумму 35 миллионов долларов. Вскоре после этого его основатель и генеральный директор Эркин Адылов переехал в Монреаль.

SoftBank вложил 100 миллионов долларов США в Behavox в феврале 2020 года.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в  компании Vendirect за 2021 год!  Ура! 

 У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal