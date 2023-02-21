Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Эвтаназию для несовершеннолетних предлагают ввести в Канаде

Эвтаназию для несовершеннолетних предлагают ввести в Канаде

Виктория Христова Фев 21, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Эвтаназию для несовершеннолетних предлагают ввести в Канаде отключены 144 Просмотров

Депутатский комитет, который занимается программой медицинской помощи при смерти (medical assistance in dying, MAiD) в Оттаве, предлагает внести законодательные поправки, утверждающие, что дети могут сами выбирать эвтаназию. При этом «воля несовершеннолетнего, обладающего необходимой способностью принимать решения», имеет приоритет. Это означает, что дети смогут выбрать смерть даже вопреки возражениям родителей.

Критики MAiD возражают против этого нововведения. Так, ведущий подкаста Кевин Майкл Грейс заявил: «Несчастные подростки являются таким бременем для государства всеобщего благосостояния, что парламент считает, что врачам следует платить за их убийство».

Лоббирующий законопроект депутатский комитет отмечает, что в Канаде несовершеннолетним уже сейчас можно принимать решения об отказе от лечения и ускорении смерти в тех случаях, «когда уровень страданий, которые они переносят в результате неизлечимой болезни, не зависит от возраста».

Более 30 тысяч канадцев умерли по программе эвтаназии с 2016 года, когда она была легализована. С 2021 года программа была расширена для больных с хроническими заболеваниями, даже не опасными для жизни, а в этом году будет рассмотрен вопрос о легализации эвтаназии для людей, страдающих психическими заболеваниями.

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal