Огромные инвазивные суперсвиньи из Канады угрожают экологии США

По словам канадских ученых и чиновников, скрещивание домашних свиней с дикими кабанами привело к появлению нового опасного вида, который разоряет фермерские поля и убивает других животных. Звери хорошо переносят низкие температуры и отличаются высоким интеллектом, что затрудняет борьбу с ними.

Северный штаты США готовятся к отражению вторжения так называемых суперсвиней со стороны Канады. Речь идет о гибриде домашней свиньи и дикого кабана, который отличается большими размерами и способностью выживать в холодном климате, роя тоннели под снегом. Глава исследовательского проекта Университета Саскачевана Райан Брук назвал кабанов самыми опасными инвазивными млекопитающими на планете.

«Они невероятно умны. Когда на них оказывается давление, например, начинают охотиться, они переходят на ночной образ жизни, что делает их крайне неуловимыми. Свиньи скрываются в густом лесном покрове, прячутся в заболоченных местах и могут быть очень опасны, если у вас все же получится их найти», — отметил ученый. Райан Брук уточнил, что так называемые суперсвиньи появились благодаря человеку, когда канадские фермеры решили вывести гибрид домашней и дикой свиньи. В результате появилось крупное животное весом более 300 кг.

Затем гибриды сбежали из неволи и быстро распространились по Канаде. Сначала специалисты не придали этому большого значения, решив, что звери просто не переживут канадскую зиму с морозами до −50 °C. Но впоследствии выяснилось, что огромные кабаны научились рыть пещеры в снегу глубиной до двух метров и выстилать их пол стеблями камыша для теплоизоляции. Канадские специалисты выслеживают стаи свиней, отлавливая отдельных особей и прикрепляя к ним GPS-передачик в надежде, что свинья найдет сородичей и приведет к ним людей. Но Райан Брук считает, что у них вряд ли получится полностью искоренить этот вид, поскольку свиньи стали слишком многочисленны.

В Министерстве сельского хозяйства США давно озабочены ущербом, который обычные дикие свиньи наносят природе и сельскому хозяйству. По оценкам правительства, около 6 млн диких или одичавших зверей ежегодно обходятся американской экономике в $1,5 млрд. Свиньи считаются инвазивным (появившимся извне и угрожающим местной природе) видом, поскольку их завезли на территорию Северной Америки в XVI веке.

«Мы видим прямую конкуренцию нашим местным видам за пищу. Свиньи — опытные хищники, убивающие молодых оленят и разоряющие гнезда индеек и перепелов», — отметил помощник руководителя национальной программы Министерства сельского хозяйства по снижению ущерба от диких свиней Майкл Марлоу. Дикие свиньи также несут ответственность за ущерб окружающей среде, начиная от поедания урожая фермеров и заканчивая уничтожением деревьев и загрязнением воды. Майкл Марлоу отметил, что взрослые вепри способны ранить или даже убить человека.