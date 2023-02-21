Канадские ученые нашли воду возрастом 2,6 миллиарда лет и выпили ее

Найти древнюю воду – и попробовать ее на вкус! Канадские ученые готовы и на это!

Ученые обнаружили воду, возраст которой составляет 2,6 миллиарда лет. Она была найдена в канадской шахте на глубине нескольких километров под поверхностью, и в течение многих тысяч лет эта вода оставалась скрытой в трещинах гранитной породы, из которой она была извлечена.

В исследовательских целях профессор Барбара Шервуд Лоллар попробовала жидкость, но этот научный эксперимент оказался не таким приятным, как ей хотелось бы. Вкус воды оставлял желать лучшего.

Ученый объяснил, что жидкость чрезвычайно соленая из-за реакции между водой и камнем, а также более вязкая, чем водопроводная вода. Она стала оранжевой, так как в ней начали образовываться минералы.

Исследователи пришли к выводу, что эта вода сохранилась с тех времен, когда в атмосфере Земли еще не было кислорода, а многоклеточные организмы только начинали появляться.