ЕС выразил готовность покрыть расходы Турции после землетрясения

Значительную часть расходов, связанных с разрушительными землетрясениями, которые произошли в Турции, готов покрыть Евросоюз (ЕС), заявил еврокомиссар Оливер Вархейи во время визита в Анкару.

По его словам, средства для помощи Турции ЕС планирует собрать на конференции доноров высокого уровня с участием международного сообщества и глобальных организаций по оказанию помощи 16 марта 2023 в Брюсселе.

«К сожалению, ситуация намного хуже, чем кажется», — сказал Вархейи и добавил, что именно поэтому он и министр по международному развитию, сотрудничеству и внешней торговле Швеции Йохан Форссель прибыли в Турцию.

«Мы поможем смягчить последствия землетрясения не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе», — заявил еврокомиссар.

Напомнив, что как ЕС, так и государства-члены поспешили на помощь Турции сразу после землетрясения и спасли жизни под завалами, Вархейи подчеркнул, что на этом помощь Евросоюза не заканчивается.

Он также отметил, что конференция доноров будет направлена на мобилизацию глобальных действий для помощи Турции и Сирии, «которые, безусловно, нуждаются в значительной помощи».

«Брюссель готов покрыть значительную часть стоимости землетрясения. «Нам нужны глобальные действия. Как ЕС, мы будем быстрыми, гибкими, актуальными и полезными», — заключил Вархейи.