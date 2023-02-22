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Экономика Недвижимость Рынок жилья Канады может набрать обороты весной
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Жилой дом. Изображение Mikes-Photography с сайта Pixabay

Рынок жилья Канады может набрать обороты весной

Виктория Христова Фев 22, 2023 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Рынок жилья Канады может набрать обороты весной отключены 13 Просмотров

Данные по продажам на рынке жилья Канады, возможно, были несколько мрачными за январь, но, по словам известного менеджера по недвижимости, появляется все больше признаков того, что в конце туннеля забрезжил свет.

 

В то время как в январе было зафиксировано самое низкое количество продаж жилья по всей Канаде за этот месяц с 2009 года, Кристофер Александер, президент RE / MAX Canada, сказал канадскому специалисту по ипотечным кредитам, что он ожидает всплеска на рынке примерно весной, когда покупатели начнут отходить в сторону и обретут уверенность в более спокойных условиях заимствования окружающая среда, чем раньше.

“Если бы я хотел сделать прогноз, я думаю, что рынок снова откроется где-то в конце апреля – начале мая. Я думаю, потребители приспособились к новой реальности”, – сказал он.

“Люди слишком долго оставались в стороне, и я думаю, что если вы являетесь ситуационным участником сделки – вы поженились, или у вас будет ребенок, или у вас появился еще один ребенок, или вы разводитесь, вам нужно будет сделать шаг, и в таких ситуациях вы не можете ждать навсегда”.

По словам Александера, увеличение числа канадцев, выходящих на рынок жилья, может иметь волновой эффект, который приведет к тому, что все больше людей вступят в борьбу, а ограниченное предложение также поможет создать “очень конкурентный” рынок.

По данным Канадской ассоциации недвижимости, продажи жилья в стране снизились на 3% в месячном исчислении в январе и на 37,1% в годовом исчислении, хотя Александер сказал, что RE / MAX получала отчеты по всей стране о многочисленных предложениях по недвижимости и датах их размещения.

Хотя на рынке все еще сохраняется некоторое беспокойство по поводу перспективы рецессии и затяжной инфляции, Александер добавил, что возможность отказа центрального банка Канады от дальнейшего повышения ставок в обозримом будущем придала уверенности некоторым покупателям.

Количество новых объектов недвижимости, выставленных на продажу, выросло на 3,3% в месячном исчислении в январе, но количество новых объектов по всей стране по-прежнему находится на рекордно низком уровне. Фактически, по данным CREA, новые запасы упали до самого низкого уровня за январь в прошлом месяце с 2000 года.

По данным CREA, в конце января на рынке по всей Канаде было доступно запасов на 4,3 месяца, что близко к уровню, существовавшему до пандемии, и почти на месяц ниже, чем в среднем за долгосрочный период (около пяти месяцев).

Александер ранее решительно предупреждал о кризисе предложения, угрожающем рынку жилья Канады, но, по его словам, нынешний низкий уровень запасов вряд ли изменится в ближайшее время из–за резкого падения цен на жилье, которое произошло за последний год на многих рынках.

“Обычно, когда запасы действительно невелики, цены сильно растут”, – сказал он. “Но просто так много негативных заголовков, что продавцы думают: “Я ни за что не получу цены 2021 года”, и поэтому они ждут. К тому же, им некуда идти.

“Таким образом, пока не наступит перерыв и не восстановится полное доверие потребителей, я думаю, что в обозримом будущем ситуация с запасами может быть напряженной”.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в  компании Vendirect за 2021 год!  Ура! 

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Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы

 

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