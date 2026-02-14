Еще раз о доступности жилья в Квебеке: мечта о собственном доме в 2026 году

Монреаль и Квебек-Сити остаются магнитами для жителей провинции, но цены на недвижимость ставят под вопрос возможность покупки дома или кондо для многих. Согласно свежим данным APCIQ за январь 2026 года, проанализированным Narcity Québec, для приобретения жилья требуется годовой доход от 81 000 до 144 000 долларов — в зависимости от региона.

Это минимальный порог, покрывающий только платежи по ипотеке при 5% ставки на 25 лет и 35% от валового дохода на жилье, без учета налогов, коммуналки и сборов кондо.

Монреаль: центр для обеспеченных

В метрополии Монреаль цены бьют рекорды. На острове Монреаль средняя цена дома — 770 000 долларов, что требует 144 000 долларов годового дохода; кондо обойдется в 465 000 долларов при зарплате 88 600 долларов. Лаваль чуть доступнее (618 000 долларов за дом, 111 400 долларов дохода), но продажи упали на 30%, хотя цены выросли на 5%.

Ближние пригороды дают передышку: Рив-Норд — 570 340 долларов за дом (102 700 долларов дохода), Рив-Сюд — 599 000 долларов (108 000 долларов). Водоэй-Суланж и Сен-Жан-сюр-Ришелье тоже в диапазоне 110 000–119 000 долларов, с ростом цен до 29% в последнем.

Квебек: более реальные перспективы

Регион Квебека выигрывает по доступности. В агломерации: дом за 478 500 долларов (91 300 долларов дохода), кондо — 333 500 долларов (63 500 долларов). Северная периферия — 482 000 долларов (91 900 долларов), южная Рив-Сюд — всего 425 000 долларов (81 000 долларов) — самый низкий порог в списке.

Здесь цены взлетели на 15% для домов, но падение продаж на 17–33% увеличивает предложение, открывая окно для торга.

Сравнение: разрыв в 63 000 долларов

Регион Дом (цена / доход) Кондо (цена / доход) Остров Монреаль 770 000 $ / 144 000 $ 465 000 $ / 88 600 $ Агломерация Квебека 478 500 $ / 91 300 $ 333 500 $ / 63 500 $ Рив-Сюд Квебека 425 000 $ / 81 000 $ Нет данных

Рынок в переходе: продажи падают повсеместно, запасы растут. Для среднего жителя Квебека (зарплата около 60 000–70 000 долларов) кондо в Квебеке или пригородах Монреаля — реальный шанс, но остров Монреаль остается элитой.

Планируете покупку? Учитывайте не только ипотеку, но и все расходы — ситуация благоприятствует смелым переговорщикам в 2026-м.

Facebook I Instagram I Linkedin

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG