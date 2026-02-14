Еще раз о доступности жилья в Квебеке: мечта о собственном доме в 2026 году

Это минимальный порог, покрывающий только платежи по ипотеке при 5% ставки на 25 лет и 35% от валового дохода на жилье, без учета налогов, коммуналки и сборов кондо.
Монреаль: центр для обеспеченных
В метрополии Монреаль цены бьют рекорды. На острове Монреаль средняя цена дома — 770 000 долларов, что требует 144 000 долларов годового дохода; кондо обойдется в 465 000 долларов при зарплате 88 600 долларов. Лаваль чуть доступнее (618 000 долларов за дом, 111 400 долларов дохода), но продажи упали на 30%, хотя цены выросли на 5%.
Ближние пригороды дают передышку: Рив-Норд — 570 340 долларов за дом (102 700 долларов дохода), Рив-Сюд — 599 000 долларов (108 000 долларов). Водоэй-Суланж и Сен-Жан-сюр-Ришелье тоже в диапазоне 110 000–119 000 долларов, с ростом цен до 29% в последнем.
Квебек: более реальные перспективы
Регион Квебека выигрывает по доступности. В агломерации: дом за 478 500 долларов (91 300 долларов дохода), кондо — 333 500 долларов (63 500 долларов). Северная периферия — 482 000 долларов (91 900 долларов), южная Рив-Сюд — всего 425 000 долларов (81 000 долларов) — самый низкий порог в списке.
Здесь цены взлетели на 15% для домов, но падение продаж на 17–33% увеличивает предложение, открывая окно для торга.
Сравнение: разрыв в 63 000 долларов
|Регион
|Дом (цена / доход)
|Кондо (цена / доход)
|Остров Монреаль
|770 000 $ / 144 000 $
|465 000 $ / 88 600 $
|Агломерация Квебека
|478 500 $ / 91 300 $
|333 500 $ / 63 500 $
|Рив-Сюд Квебека
|425 000 $ / 81 000 $
|Нет данных
Рынок в переходе: продажи падают повсеместно, запасы растут. Для среднего жителя Квебека (зарплата около 60 000–70 000 долларов) кондо в Квебеке или пригородах Монреаля — реальный шанс, но остров Монреаль остается элитой.
Планируете покупку? Учитывайте не только ипотеку, но и все расходы — ситуация благоприятствует смелым переговорщикам в 2026-м.
Facebook I Instagram I Linkedin
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG