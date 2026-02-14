Церковь Ste-Marie-de-l’Isle Maligne в городе Альма (Квебек) — теперь кафе –мороженое

В 2023 году церковь Ste-Marie-de-l’Isle Maligne в городе Альма (Квебек) завершила необычное превращение: теперь это St-Crème — пространство, объединяющее гостиницу, кафе-мороженое и площадку для мероприятий. Этот проект стал одним из десятков примеров того, как бывшие храмы в провинции обретают новую жизнь: одни превращаются в скалодромы, жилые дома или винокурни, другие продолжают служить религиозным и общественным целям.

Однако эксперты предупреждают: решение правительства Квебека приостановить программы финансовой помощи на реставрацию и переоборудование культовых зданий ставит под угрозу будущие проекты — особенно на фоне стремительного роста затрат на ремонт и продолжающегося снижения посещаемости.

По данным Conseil du patrimoine religieux du Québec, который с 2003 года отслеживает судьбу храмов в провинции, из 2 751 места богослужения различных конфессий около 965 (35%) сегодня находятся «в процессе трансформации» — закрыты, проданы, снесены или переоборудованы.

Советник организации Кэмерон Пайпер отмечает, что ситуация может резко ухудшиться в ближайшие годы.

«Мы ощущаем, что находимся буквально на краю обрыва, — говорит он. — Уже сейчас многие церкви закрываются или меняют назначение, но ещё больше зданий находятся на грани».

Министерство культуры Квебека подтвердило, что программы, срок действия которых истёк в марте 2025 года и которые в последний год предусматривали финансирование в размере 25 миллионов долларов, продлены не были. В ведомстве заявили, что прежняя модель поддержки признана неустойчивой и требуется выработка новых решений совместно со всеми заинтересованными сторонами. В июле 2025 года министр культуры Матьё Лакомб объявил о создании комитета по модернизации политики в сфере религиозного наследия. Рекомендации ожидаются к октябрю 2026 года. До этого времени помощь будет предоставляться только в экстренных случаях.

Приостановленные программы включали гранты на разработку бизнес-планов по переоборудованию храмов, а также финансирование реставрационных работ — от укрепления фундамента до ремонта кровли. По мнению Соланж Лефевр, руководителя кафедры культурного и религиозного многообразия Университета Монреаля, отмена субсидий может иметь «катастрофические последствия», особенно для небольших муниципалитетов.

«Это крайне скромные суммы по сравнению с ценностью наследия, которое они позволяют сохранить», — отмечает она.

Эксперты также указывают на возможное влияние политики строгого светского государства (laïcité). Хотя официально именно светскость не называется причиной отмены программ, муниципалитеты, по словам специалистов, всё чаще проявляют осторожность при сотрудничестве с религиозными общинами, опасаясь нарушить требования закона. Особенно это касается проектов, где предполагается совместное использование зданий — например, когда в одном помещении продолжаются богослужения и одновременно размещаются библиотека или общественный центр.

Тем временем религиозные общины ищут альтернативные источники финансирования. Архиепархия Монреаля создала собственную некоммерческую структуру по управлению недвижимостью, чтобы контролировать продажу и перепрофилирование ненужных объектов. Среди текущих проектов — судьба церкви Saint-Eusèbe-de-Verceil, серьёзно пострадавшей от пожара. Приход просит суд разрешить её снос, чтобы привлечь застройщика для строительства жилья на этом месте.

Рассматриваются также варианты продажи зданий другим религиозным общинам, муниципалитетам или частным инвесторам — при условии сохранения общественного назначения.

«Если мы сможем самостоятельно финансировать проекты и реинвестировать средства в сохранение наследия, это будет выгодно не только Церкви, но и всему обществу», — подчеркнул глава новой структуры Стефано Марроне.

Вопрос о будущем религиозного наследия Квебека остаётся открытым. На фоне сокращения финансирования и продолжающегося снижения религиозной активности провинция, ещё недавно считавшаяся мировым лидером по успешному переосмыслению церковных зданий, стоит перед выбором дальнейшего пути.

