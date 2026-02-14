В Канаде сократилось число угонов автомобилей, но ущерб остаётся высоким

Число угонов автомобилей в Канаде в 2025 году заметно снизилось, однако проблема остаётся серьёзной: было зарегистрировано почти 47 000 краж, и более трети угнанных машин так и не были возвращены владельцам.

Согласно новому отчёту некоммерческой антифрод-организации Équité Association, в 2025 году канадцы сообщили о 46 999 угонах, тогда как в 2024 году их было 57 359 — снижение на 18 %. По сравнению с 2023 годом, когда было похищено более 70 000 автомобилей, падение составляет 33 %.

Ущерб — около 900 млн долларов

Несмотря на позитивную динамику, финансовые последствия остаются значительными. Страховые выплаты по угонам в 2025 году оцениваются примерно в 900 миллионов долларов.

«Хорошая новость в том, что количество угонов снизилось. Но нам ещё предстоит долгий путь», — заявил вице-президент по расследованиям Équité Association Брайан Гаст.

По его словам, организованная преступность по-прежнему активно нацелена на канадские автомобили.

Работает ли национальный план?

В 2024 году федеральное правительство представило национальный план действий по борьбе с автоугоном, предусматривающий:

ужесточение уголовных наказаний,

усиленные проверки морских контейнеров,

улучшение обмена разведывательной информацией.

В отчёте отмечается, что стратегия даёт определённый эффект. Однако канадцы по-прежнему уязвимы перед организованными преступными сетями, а в портах Монреаля и Галифакса выявлен рост мошенничества с автокредитованием.

Региональная картина

Наибольшее снижение числа угонов зафиксировано в:

Квебеке — минус 25 %

— минус 25 % Онтарио — минус 22 %

— минус 22 % Западной Канаде — минус 11 %

Наименьшее снижение — в Атлантической Канаде (всего 2 %). По словам Гаста, это связано с меньшим количеством автомобилей в регионе, хотя порт Галифакса остаётся важной точкой вывоза похищенных машин за границу.

Низкий уровень возврата автомобилей

Несмотря на общее сокращение угонов, уровень возврата остаётся проблемой. В среднем по стране возвращаются лишь 59 % похищенных автомобилей.

В Онтарио и Квебеке этот показатель составляет примерно 50 %. Невозвращённые машины, по данным отчёта, вероятнее всего:

экспортируются за границу,

разбираются на запчасти в подпольных мастерских.

В Альберте показатель возврата выше — 71 %, однако провинция продолжает выступать «транзитным регионом», где регистрируются автомобили, угнанные в других частях страны.

Организованная преступность и отмывание денег

Гаст подчёркивает, что угон автомобилей — это не просто имущественное преступление.

«900 миллионов долларов в 2025 году — это огромные средства, которые попадают в распоряжение преступных группировок», — заявил он.

По его словам, доходы от угонов используются для финансирования других криминальных операций.

Комитет Палаты общин по общественной безопасности представил более двух десятков рекомендаций по совершенствованию федеральной стратегии.

Министр общественной безопасности Гэри Анандасангари сообщил в январе, что правительство:

полностью поддерживает 22 рекомендации,

принципиально согласно ещё с девятью,

запрашивает дополнительное изучение десяти,

не поддерживает три.

Среди спорных предложений — изменение Закона о таможне, включая обязательное представление экспортных документов за 72 часа до отправки контейнеров.

Как защитить автомобиль

Эксперты советуют владельцам:

парковать автомобиль в гараже,

использовать блокиратор руля или педалей,

установить дополнительный иммобилайзер и GPS-трекер.

«Не обязательно применять все меры сразу, но даже одна дополнительная защита может сделать автомобиль менее привлекательной целью», — отметил Гаст.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG