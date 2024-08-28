Гуляем по Монреалю: Montreal International Jazz Festival

Этот фестиваль, который проходит в конце июня, привлекает меломанов со всех уголков мира. По своим масштабам он значительно превосходит все прочие музыкальные мероприятия и является действующим рекордсменом Книги рекордов Гиннеса. Обычно фестиваль длится не менее десяти дней, и основные мероприятия проходят в исторической части города.
В непосредственной близости от важных исторических достопримечательностей устанавливаются большие открытые сцены, на которых выступают всемирно известные музыканты. Ежегодно в фестивале принимают участие более двух тысяч музыкантов из 20 различных стран, которые приезжают в живописный канадский город.
Что касается слушателей, то их на фестивале присутствует порядка двух миллионов. Меломанов не пугает ни плохая погода, ни огромное расстояние — они готовы преодолеть любые препятствия ради того, чтобы побывать на концерте своих кумиров. Основателями фестиваля являются местные жители Ален Симард и Андре Менард. В поисках оригинального и увлекательного летнего развлечения они решили организовать джазовый фестиваль, однако ни от городских властей, ни от друзей поддержки им получить не удалось.
Стоит отметить, что для многих известных музыкантов Международный фестиваль джаза в Монреале стал стартовой площадкой. Насыщенная программа фестиваля не ограничивается одними лишь уличными концертами — интересные развлечения для гостей города готовят и многочисленные рестораны. По вечерам в них также проходят музыкальные мероприятия, а умелые повара представляют вниманию посетителей особое праздничное меню. Масштабный праздник с интересной историей завоевал признание у любителей музыки во всем мире и стал одним из главных символов Монреаля.
Международный фестиваль джаза в Монреале действительно богат на традиции и уникальные обычаи. Вот несколько из них:
- Открытые сцены: В исторической части города устанавливаются большие открытые сцены, где проходят выступления всемирно известных музыкантов. Это создает особую атмосферу, когда музыка буквально заполняет улицы Монреаля.
- Бесплатные концерты: Значительная часть концертов на фестивале бесплатна, что позволяет большому количеству людей насладиться музыкой. Это делает фестиваль доступным для всех, независимо от финансовых возможностей.
- Многообразие жанров: Хотя фестиваль изначально был посвящен джазу, со временем он стал включать в себя и другие музыкальные жанры, такие как рок, поп, хип-хоп и глобал мюзик. Это отражает эволюцию музыкальных вкусов и делает программу фестиваля еще более разнообразной.
- Ночные концерты: Многие выступления продолжаются до поздней ночи, создавая неповторимую атмосферу ночного Монреаля. Это особенно привлекает тех, кто любит наслаждаться музыкой под открытым небом в теплые летние ночи.
- Участие местных ресторанов: Многочисленные рестораны города также принимают участие в фестивале, предлагая специальные музыкальные программы и праздничное меню. Это позволяет гостям не только наслаждаться музыкой, но и попробовать разнообразные блюда местной кухни.
Эти традиции делают Международный фестиваль джаза в Монреале уникальным событием, которое привлекает миллионы любителей музыки со всего мира.
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