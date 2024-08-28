Гуляем по Монреалю: Montreal International Jazz Festival

Этот фестиваль, который проходит в конце июня, привлекает меломанов со всех уголков мира. По своим масштабам он значительно превосходит все прочие музыкальные мероприятия и является действующим рекордсменом Книги рекордов Гиннеса. Обычно фестиваль длится не менее десяти дней, и основные мероприятия проходят в исторической части города.

В непосредственной близости от важных исторических достопримечательностей устанавливаются большие открытые сцены, на которых выступают всемирно известные музыканты. Ежегодно в фестивале принимают участие более двух тысяч музыкантов из 20 различных стран, которые приезжают в живописный канадский город.

Что касается слушателей, то их на фестивале присутствует порядка двух миллионов. Меломанов не пугает ни плохая погода, ни огромное расстояние — они готовы преодолеть любые препятствия ради того, чтобы побывать на концерте своих кумиров. Основателями фестиваля являются местные жители Ален Симард и Андре Менард. В поисках оригинального и увлекательного летнего развлечения они решили организовать джазовый фестиваль, однако ни от городских властей, ни от друзей поддержки им получить не удалось.

Стоит отметить, что для многих известных музыкантов Международный фестиваль джаза в Монреале стал стартовой площадкой. Насыщенная программа фестиваля не ограничивается одними лишь уличными концертами — интересные развлечения для гостей города готовят и многочисленные рестораны. По вечерам в них также проходят музыкальные мероприятия, а умелые повара представляют вниманию посетителей особое праздничное меню. Масштабный праздник с интересной историей завоевал признание у любителей музыки во всем мире и стал одним из главных символов Монреаля.