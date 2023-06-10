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Новости Ученые полагают, что дым от лесных пожаров в Канаде достигнет юга Европы

Ученые полагают, что дым от лесных пожаров в Канаде достигнет юга Европы

Виктория Христова Июн 10, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Ученые полагают, что дым от лесных пожаров в Канаде достигнет юга Европы отключены 97 Просмотров

Дым от канадских лесных пожаров достиг Норвегии и может долететь до южной Европы.

Дым от канадских лесных пожаров достиг Норвегии и может долететь до южной Европы.

«Дым от лесных пожаров в Канаде все еще дрейфует над Норвегией. Он также достигнет других частей Европы в течение следующих нескольких дней», — говорится в сообщении института.

1 июня дым достиг Гренландии и Исландии, а на юге Норвегии было зафиксировано увеличение концентрации аэрозольных частиц, ощущается запах дыма и можно увидеть дымку. Однако, как полагают исследователи, вреда здоровью это не нанесет.

Напомним, гораздо больше проблем дым от лесных пожаров доставил в США, где в ряде штатов были выпущены рекомендации гражданам не выходить на улицу без крайней нужды. В частности, тяжелая ситуация сложилась в штате Нью-Йорк.

 

 

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