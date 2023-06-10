Конгрессмен призвал судить Байдена и его сына в ответ на обвинения Трампа

Ответом на представленные минюстом США обвинения против экс-президента страны Дональда Трампа должен стать инициированный судебный процесс против действующего главы государства Джозефа Байдена и его сына, заявил член палаты представителей от Аризоны Энди Биггс

Ответом на представленные минюстом США обвинения против экс-президента страны Дональда Трампа должен стать инициированный судебный процесс против действующего главы государства Джозефа Байдена и его сына, заявил член палаты представителей от Аризоны Энди Биггс.

«Республиканская партия должна встать на защиту и противостоять их усилиям. Республиканская партия должна судить таких людей, как Хантер и Джо Байден, поскольку у нее есть горы доказательств», — заявил конгрессмен.

По словам Биггса, обвинение, выдвинутое минюстом США, свидетельствует о деградации данного ведомства и о его превращении в политический инструмент.

Напомним, ранее стало известно, что минюст США официально представил обвинения по 37 пунктам против экс-президента США Дональда Трампа. В числе обвинений значится незаконное хранение секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности, дача заведомо ложных показаний и другие нарушения законодательства.