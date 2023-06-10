Резиденция губернатора и губернаторский сад – прекрасное место для прогулки

Несколько слов о Губернаторском саду и о небольшом дворце – Резиденции губернатора, прекрасном месте отдыха.

Даже монреальцы забывают, что в самом сердце Старого города есть небольшой, но уютный садик – губернаторский сад. В нём тихо, можно спокойно посидеть и полюбоваться на растующие цветы (и даже овощи, но это уже ближе к осени).

Дворец, официальное название которого – Резиденция губернатора(Résidence du Gouverneur général) – историческое здание, которое в прошлом служило резиденцией генерал-губернатора Канады в прошлом. Расположенный в самом сердце Монреаля, он имеет значительную историческую и культурную ценность.

Нынешнее здание Дворца было построено в начале 18 века в архитектурном стиле, сочетающем классические и викторианские элементы. Это была резиденция губернатора Монреаля во времена Новой-Франции. Затем здание неоднократно перестраивалось. Дворец служил резиденцией для губернатора Канады до 1849 года, когда губернатор Канады переехал в Оттаву.

Сегодня Дворец, известный, как Резиденция монреальского губернатора используется для различных официальных мероприятий и приемов, а также как исторический памятник и объект культурного наследия. В нём располагается исторический музей, рассказывающий о разных сторонах жизни во французской колонии. Здание открыто для публики в определенные дни и время, чтобы посетители могли узнать больше об истории Канады и его связи с монреальским регионом.

Губернаторский сад – общий термин, который может относиться к различным садам или зеленым пространствам, связанным с резиденциями губернаторов в Канаде. Он может включать формальные сады, пейзажные парки или другие прилегающие территории, которые используются для рекреации, общественных мероприятий или озеленения окружающей среды. Однако в контексте Монреаля, губернаторский сад ассоциируется с садом, расположенным позади Резиденции губернатора. Этот сад, известный также как сад Фронтенака (Jardin Frontenac – в честь самого известного губернатора Новой Франции), является открытым пространством с цветочными клумбами, фонтанами и тропическими растениями.

Сад небольшой, но жителям города и туристам из других мест в нём приятно прогуляться, посидеть на скамеечках, отдохнуть от суеты и насладиться природой. Сад Фронтенака был открыт в 1874 году и он как бы олицетворяет историческую привязанность глав Канаду к этому уголку.

Многие приезжие, да и монреальцы, гуляющие по площади Картье, по самому центру Старого города, даже не представляют себе, что в одном шаге от площади, перед мэрией, расположилсь небольшой дворец и небольшой приятный садик, вход в который находится прямо за небольшой площадкой, на которой установлен памятник Жану Драпо, мэру Монреаля в шестидесятые-семидесятые годы. Вход в сад бесплатен, но вход во дворец-музей платный.