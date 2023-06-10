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Общество Дети, семья Самая юная выпускница ВУЗа в истории Канады
Anthea
Героиня - выпускница. Фото с сайта университета Оттавы.

Самая юная выпускница ВУЗа в истории Канады

Megan Jorgensen Июн 10, 2023 Дети, семья, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Образование, Общество, Хорошие новости, Это интересно Оставить комментарий 373 Просмотров

Молодец! Двенадцатилетняя девочка успешно закончила Оттавский университет!

Девочка, которой исполнилось 12 лет, получает диплом баккалавра, завершив учёбу в Оттавском университете!

Оттавский университет с гордостью рассказал о выпускнице по имени Антеа-Грейс Патрисия Деннис (Anthea-Grace Patricia Dennis), которая только что прошла и успешно завершила полный курс обучения по специальности биомедицины. Ничего особенного, казалось бы, каждый год десятки студентов получают дипломы баккалавров и приступают к работе или же продолжают учёбу на степень магистра… Да, ничего особенного. Вот только выпускнице — 12 лет!

По данным университета, этот случай стал рекордным в Канаде. Такой юной выпускницы в стране ещё не было. И администрация уточнила, что никаких поблажек юной студентке не делалось — всё по-взрослому — лекции, семинары, учебные работы, стажи, курсовые, дипломная — никаких скидок на возраст.

Девочка научилась читать в два года (впрочем, так говорит сам университет, а её мама утверждает, что это преувеличение — дочка научилась читать лишь в два с половиной года!) Затем она постоянно читала книги, задавала кучу вопросов, ставя в тупик родителей и близких, заставив их самих подсесть за книжки в поисках информации. Но «книжным червём» Антеа-Грейс ни в коем случае не стала. Она увлекалась катанием на коньках, театром, танцами и плаванием. То есть, с малых лет вела активную и разностороннюю жизнь, не сидя затворницей в своей комнате.

В возрасте восьми лет девочка закончила среднюю школу, обогнав не только сверстников, но и подростков. И решила поступить в Оттавский Университет. Повторим, в возрасте 8 лет!

Четыре года учёбы (по словам самой героини: «мне было восемь лет, когда я стала студенткой, а в этом возрасте разница между обстановкой в школе и в ВУЗе не так уж чуствуется») не прошли даром. Довочка защитила диплом по теме функциональная связность мозжечка – части нервной системы, контроль координации осознанных движений в организме» (приносим извинения за возможную ошибку в формулировке на русском языке: connectivité fonctionnelle du cervelet (partie du système nerveux), contrôle et coordination des mouvements volontaires).

Выпускница собирается продолжить учёбу, получить степень магистра, а затем защитить докторскую диссертацию. Где она собирается продолжить учёбу, Антеа-Грейс пока нерешила — выбирает между Торонтским университетом, МкГиллом или же престижным Технологическим Инстутитом Иллийнойса в США.

По словам героини, не всё безоблачно в её жизни – «по-моему, из-за разницы в возрасте у меня меньше социальных связей с окружающими меня студентами, а иногда мне приходится прилагать усилия для того, чтбы убедить людей, что я права в дискуссии, которая возникает на уроке. Но это не страшно, меня всё это лишь подвигает на более тщательную учёбу».

Мы не знаем, как сложится дальнейшая жизнь Антеи-Грейс. Мы надеемся, что столь ранная учёба в высшем учёбном заведении и у юной выпускницы не скажется на её нервах и общем состоянии. Впрочем, как медик или как исследователь человеческого мозга, девочка, наверняка, осознаёт все плюсы и минусы своего положения. И мы снимаем шляпу перед чудо-девочкой, самой юной выпускницы канадских ВУЗов за всю их историю.

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