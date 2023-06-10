Молодец! Двенадцатилетняя девочка успешно закончила Оттавский университет!

Девочка, которой исполнилось 12 лет, получает диплом баккалавра, завершив учёбу в Оттавском университете!

Оттавский университет с гордостью рассказал о выпускнице по имени Антеа-Грейс Патрисия Деннис (Anthea-Grace Patricia Dennis), которая только что прошла и успешно завершила полный курс обучения по специальности биомедицины. Ничего особенного, казалось бы, каждый год десятки студентов получают дипломы баккалавров и приступают к работе или же продолжают учёбу на степень магистра… Да, ничего особенного. Вот только выпускнице — 12 лет!

По данным университета, этот случай стал рекордным в Канаде. Такой юной выпускницы в стране ещё не было. И администрация уточнила, что никаких поблажек юной студентке не делалось — всё по-взрослому — лекции, семинары, учебные работы, стажи, курсовые, дипломная — никаких скидок на возраст.

Девочка научилась читать в два года (впрочем, так говорит сам университет, а её мама утверждает, что это преувеличение — дочка научилась читать лишь в два с половиной года!) Затем она постоянно читала книги, задавала кучу вопросов, ставя в тупик родителей и близких, заставив их самих подсесть за книжки в поисках информации. Но «книжным червём» Антеа-Грейс ни в коем случае не стала. Она увлекалась катанием на коньках, театром, танцами и плаванием. То есть, с малых лет вела активную и разностороннюю жизнь, не сидя затворницей в своей комнате.

В возрасте восьми лет девочка закончила среднюю школу, обогнав не только сверстников, но и подростков. И решила поступить в Оттавский Университет. Повторим, в возрасте 8 лет!

Четыре года учёбы (по словам самой героини: «мне было восемь лет, когда я стала студенткой, а в этом возрасте разница между обстановкой в школе и в ВУЗе не так уж чуствуется») не прошли даром. Довочка защитила диплом по теме функциональная связность мозжечка – части нервной системы, контроль координации осознанных движений в организме» (приносим извинения за возможную ошибку в формулировке на русском языке: connectivité fonctionnelle du cervelet (partie du système nerveux), contrôle et coordination des mouvements volontaires).

Выпускница собирается продолжить учёбу, получить степень магистра, а затем защитить докторскую диссертацию. Где она собирается продолжить учёбу, Антеа-Грейс пока нерешила — выбирает между Торонтским университетом, МкГиллом или же престижным Технологическим Инстутитом Иллийнойса в США.

По словам героини, не всё безоблачно в её жизни – «по-моему, из-за разницы в возрасте у меня меньше социальных связей с окружающими меня студентами, а иногда мне приходится прилагать усилия для того, чтбы убедить людей, что я права в дискуссии, которая возникает на уроке. Но это не страшно, меня всё это лишь подвигает на более тщательную учёбу».

Мы не знаем, как сложится дальнейшая жизнь Антеи-Грейс. Мы надеемся, что столь ранная учёба в высшем учёбном заведении и у юной выпускницы не скажется на её нервах и общем состоянии. Впрочем, как медик или как исследователь человеческого мозга, девочка, наверняка, осознаёт все плюсы и минусы своего положения. И мы снимаем шляпу перед чудо-девочкой, самой юной выпускницы канадских ВУЗов за всю их историю.