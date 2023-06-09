Продажи жилья выросли лучше всего в мае

Продажи жилой недвижимости в районе Большого Монреаля в мае снизились на 8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что является « значительно более ограниченным » снижением, чем в последние месяцы, сообщила в понедельник Профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ).

Продажи жилой недвижимости в районе Большого Монреаля в мае снизились на 8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что является « значительно более ограниченным » снижением, чем в последние месяцы, сообщила в понедельник Профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ).

По данным APCIQ, в прошлом месяце в регионе сменилось 4428 объектов недвижимости по сравнению с 4821 объектом по состоянию на май 2022 года. Ассоциация добавила, что продажи за май не были такими низкими ни за один месяц с 2015 года, исключая май 2020 года, который был « исключительно низким » из-за пандемии.

Тем не менее, май ознаменовался « явным возвращением » покупателей на рынок, воодушевленных стабилизацией процентных ставок и цен, подчеркнул в своем заявлении директор Службы анализа рынка APCIQ Чарльз Брант.

Несмотря на то, что спад был менее заметным, чем в последние месяцы, он по-прежнему затронул все категории жилья. Падение продаж многоквартирных домов с двумя – пятью домами (plex) было наиболее выраженным-на 19%, в то время как продажи кондоминиумов и домов на одну семью снизились на 10% и 4% соответственно.

Цены на жилую недвижимость в Монреальском регионе оставались относительно стабильными в мае по сравнению с прошлым годом, добавил APCIQ, который увидел в этом элементе « признак восстановления цен в условиях все еще напряженного рынка в пользу продавцов ».

Средняя цена plex в прошлом месяце составила 730 000 долларов, что на 3% ниже, чем в том же месяце прошлого года. Снижение средней цены домов на одну семью, со своей стороны, составило 4%, до 550 000 долларов, в то время как средняя цена кондоминиумов была самой стабильной, снизившись на 2%, до 403 000 долларов.

Количество новых регистраций сократилось на 11% в мае по сравнению с прошлым годом, но количество действующих регистраций показало рост на 46% за тот же период, достигнув 16 089 регистраций.

Кроме того, недвижимость оставалась на рынке дольше, чем год назад. Plex продаются в среднем за 77 дней по сравнению с 49 днями для домов на одну семью и 49 днями для кондоминиумов. В прошлом году эти сроки составляли 35 дней, 24 дня и 23 дня.

“Рынок острова Монреаль демонстрирует поразительные показатели: продажи упали всего на 5% по сравнению с прошлым годом”, – отметил Брант. Кроме того, в настоящее время наблюдается лишь небольшое снижение цен по сравнению с прошлогодним максимумом. Это отражает возобновление интереса к возможностям, предлагаемым на этом рынке” »

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