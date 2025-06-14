Что подарить папе? Завтра — День Отца

День отца уже не за горами, и мы подготовили для вас несколько идей подарков, которые порадуют любого папу, независимо от его стиля жизни!

Папа-спортсмен

Стимулируйте его мотивацию

Больше не нужно бежать в спортзал — подарите папе полноценный домашний фитнес-набор: регулируемые гантели, эспандеры, коврик и другие аксессуары. Теперь он сможет тренировать бицепсы, улучшать гибкость или делать бёрпи прямо у себя дома или в гараже — всё под рукой!

Всегда в движении

Электросамокат Apollo Go с двойным мотором, лёгкой и компактной рамой, развивает скорость до 44 км/ч и имеет запас хода до 48 км. Отличный современный транспорт для ежедневных поездок по городу — отличная альтернатива привычным семейным минивэнам!

Папа-гурман

Ритуал, возведённый в искусство

Хороший виски становится ещё вкуснее из качественного бокала. Набор из четырёх бокалов и графина от Globe Pyramid сочетает прочность и изысканность и станет отличным подарком для истинного ценителя этого напитка. А почему бы не порадовать папу виски из Квебека — пусть попробует что-то новое и необычное!

Печь, которая меняет всё

Заказать пиццу по пятницам — это хорошо, а вот готовить домашнюю пиццу в любой день недели — ещё лучше! Портативная печь Ooni Koda 12 способна разогреваться до 500 °C и приготовить настоящую неаполитанскую пиццу всего за 60 секунд! Кроме пиццы, в ней можно запекать рыбу, мясо и овощи на гриле.

Выбирайте подарок по душе — и пусть ваш папа почувствует, как вы его цените!

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