Лето в Ла-Мальбе: фестиваль юмора, развлечения и незабываемые впечатления

Благодаря Loto-Québec регион Ла-Мальбе готовится к самому оживлённому лету. В этом году во второй раз в комплексе Hôtel-Casino de Charlevoix пройдёт фестиваль «Loto-Québec fait son Juste pour rire», который превратит территорию в настоящую ярмарочную деревню. На протяжении трёх уик-эндов, как туристы, так и местные жители смогут насладиться насыщенной бесплатной программой мероприятий на живописных берегах реки Святого Лаврентия. Вот что их ждёт.

Loto-Québec fait son Juste pour rire в Шарлевуа

Новое издание этого ежегодного события пройдёт в комплексе Hôtel-Casino de Charlevoix с 14 по 31 августа 2025 года. В этот период площадка бесплатно откроет двери для всех желающих, предлагая микс юмористических шоу и праздничных мероприятий, превращая место в настоящий центр развлечений.

Уникальный кабаре-стиль Hangar станет главной сценой для поклонников юмора. С четверга по воскресенье эта временная площадка будет принимать гостей на четыре праздничных вечера. По четвергам и пятницам пройдут вечера комедийного клуба «Soirées Juste pour rire comédie Club», где выступят лучшие юмористы в формате, вдохновлённом ведущими comedy clubs. По субботам — «Show mystère»: зрители узнают имена артистов только после поднятия занавеса. По воскресеньям — «Soirée Coup de cœur»: на сцену выйдут любимые публикой комики, имена которых будут объявлены заранее. Кроме того, на улице установят большой экран, чтобы никто не пропустил ни одного выступления!

С четверга по воскресенье, начиная с 16:00, территория превратится в ярмарочную площадку с обновлёнными аттракционами, художественными представлениями и уютной атмосферой для детей и взрослых. Фудтраки, уличные бары и праздничная иллюминация создадут идеальную атмосферу для отдыха, общения и продолжения летних вечеров.

23 и 24 августа в программу фестиваля добавится благотворительная акция — игра «tombe à l’eau», где участники смогут «намокнуть» ради доброго дела и поддержать сбор средств для Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Лето под знаком праздника

Для радости туристов Шарлевуа будет оживать каждую неделю под музыку и веселье комплекса Hôtel-Casino de Charlevoix. С наступлением темноты праздничная атмосфера перемещается в казино и Bar 21, где по пятницам и субботам диджеи будут поддерживать настроение на танцполе.

Лучшее направление для отпуска

Помимо фестивалей, Ла-Мальбе предлагает гостям множество активностей. Любители пеших прогулок найдут маршруты, начинающиеся прямо у комплекса, вдоль реки Святого Лаврентия или в двух близлежащих национальных парках. Для поклонников экстрима — зиплайн на крыше отеля или виа феррата над рекой. Гольфисты оценят один из самых красивых курсов Квебека — 27-луночное поле клуба Fairmont Le Manoir Richelieu, которое отмечает в этом году 100-летие и славится видами на реку. Для более простого опыта подойдёт мини-гольф из 9 лунок.

Для расслабления — центр Moment Spa с широким выбором процедур. Гости отеля также могут воспользоваться крытыми и открытыми бассейнами. В общем, Ла-Мальбе — идеальное место для отпуска, будь то отдых в отеле или просто вечер в казино.

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