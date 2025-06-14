Информационная сессия в ратуше Монреаль-Уэст собрала множество жителей в четверг вечером, желающих узнать подробности о пилотном проекте по повышению безопасности на железнодорожном переезде на авеню Вестминстер.

Мэр Бени Маселла представил предложенный план в переполненном зале, основываясь на рекомендациях исследования дорожного движения после получения городом в 2023 году уведомления о несоответствии от Transport Canada.

В уведомлении были отмечены «несоответствия», требующие устранения, отметили представители города, «в частности, скопление автомобилей на железнодорожном переезде рядом со станцией».

Кроме того, город признал «случаи агрессивного вождения» и «игнорирование знаков и разметки на переезде».

Примечательно, что 4 апреля 2024 года в этом районе погиб 71-летний мужчина, сбитый пригородным поездом. В ноябре прошлого года 14-летний подросток был сбит автомобилем по дороге в школу.

Зона исследования включала авеню Вестминстер между улицами Эйвон-роуд и Милнер-стрит, расположенную рядом с ратушей, школой Royal West Academy и станцией Montreal West Exo.

План состоит из двух этапов:

Первый этап: улучшение дорожной разметки, установка съемных лежачих полицейских и бетонных барьеров, а также временных знаков. Второй этап: установка постоянной инфраструктуры на основе результатов первого этапа.

Предлагаемые изменения включают:

Превращение парковочной полосы на южном направлении между авеню Милнер и улицей Шербрук в полосу движения в часы пик.

Установка цветочных клумб на восточной стороне авеню Вестминстер к северу от улицы Шербрук, а также на пересечении с Бротон-роуд (с удалением знака «стоп»), чтобы создать островок безопасности для пешеходов шириной два метра.

Запрет левых поворотов с восточного подъезда к перекрестку Шербрук, а также с восточного и северного подъездов к перекрестку Бротон-роуд. Для предотвращения таких маневров будут установлены бетонные барьеры.

Удаление одной полосы в каждом направлении между улицами Шербрук и Бротон-роуд и добавление лежачих полицейских на северном направлении.

Замена знака «стоп» на северном подъезде к улице Шербрук на мигающий пешеходный переход.

Это предложение вызвало критику у жителей на собрании, которые отметили, что не все соблюдают правила.

Мэр согласился с этим, но заявил, что окончательное решение будет принимать эксперт по дорожному движению.

Жители также выразили обеспокоенность возможным увеличением транспортных проблем, поскольку в городе всё ещё ведутся строительные работы на некоторых крупных магистралях.

На вопрос об отсутствии велосипедной дорожки в плане Маселла ответил, что город в первую очередь сосредоточен на безопасности пешеходов, но не исключил такой возможности в будущем.

Жители также поинтересовались, почему исследование не было опубликовано, и некоторые усомнились в прозрачности города.

Мэр пояснил, что опасался неверного толкования рекомендаций, поэтому решил провести информационную сессию.

Маселла объяснил, что после объявления тендера город планирует внедрить изменения до конца года.

После года реализации город планирует оценить успешность проекта, прежде чем принимать решение о постоянных изменениях.

В проекте участвуют многочисленные заинтересованные стороны: Комитет по безопасности сообщества города, школа Royal West Academy, Canadian Pacific Kansas City (CPKC), полиция Монреаля (SPVM), Société de transport de Montréal (STM), Exo, WSP Canada Inc. и Transport Canada.

По словам городских чиновников, железнодорожный переезд на Вестминстер — один из самых загруженных в Северной Америке, обслуживая большой поток пешеходов, велосипедистов, автомобилей и три железнодорожные линии.

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