Обещание CAQ о 90-минутном ожидании в отделениях неотложной помощи остаётся невыполненным

В 2018 году правящая партия Квебека Coalition avenir Québec (CAQ) пообещала, что пациенты отделений неотложной помощи будут попадать к врачу не позднее чем через 90 минут после прибытия. Однако, как показали последние обсуждения бюджета Министерства здравоохранения, выполнение этого обещания всё ещё под вопросом.

Реальные сроки ожидания: далеко от цели

На данный момент среднее время ожидания в отделениях неотложной помощи Квебека значительно превышает заявленную цель:

По данным на май, среднее время ожидания по провинции составляет 2 часа 46 минут.

В некоторых больницах, например, в Гатино, пациенты ждут приёма более 8 часов.

По данным за 2023-2024 годы, медианное время пребывания в отделениях неотложной помощи составляло 5 часов 13 минут, что на 42 минуты больше, чем пять лет назад.

Для пациентов на носилках среднее время ожидания превышает 16 часов.

Региональные различия и системные проблемы

Время ожидания сильно различается в зависимости от региона. Например, в больнице Гатино ожидание составляет более 8 часов, а в некоторых монреальских больницах отделения работают с перегрузкой до 200% от своей мощности. В регионе Оутуэйс (Гатино) ситуация с ожиданием только ухудшилась за последний год.

Ответ правительства и причины

Министр здравоохранения Кристиан Дюбе объяснил, что рост числа обращений в неотложку связан, в первую очередь, со старением населения. Он отметил, что необходимо не только улучшать работу самих отделений, но и развивать первичную медицинскую помощь, чтобы пациенты с неэкстренными случаями обращались к семейным врачам, а не в неотложку.

Генеральный директор Santé Québec Женевьев Бирон подчеркнула, что невозможно добиться одинаковых результатов во всех больницах, но 90-минутная цель остаётся «хорошим ориентиром».

Перегрузка и информирование населения

Отделения неотложной помощи Квебека регулярно сталкиваются с перегрузкой, особенно после праздничных дней, когда некоторые больницы работают с двойной нагрузкой. Эксперты отмечают, что до 50% обращений в неотложку не являются срочными, а многие пациенты просто не знают о существовании альтернатив, таких как телефонная линия 811 или консультации у фармацевтов.

Перспективы

Несмотря на неоднократные обещания, правительство CAQ не может гарантировать, что цель по сокращению времени ожидания в неотложке до 90 минут будет достигнута к 2026-2027 году. Пока что средние показатели по-прежнему значительно превышают заявленный уровень, а системные проблемы здравоохранения Квебека остаются нерешёнными. Жителям провинции приходится сталкиваться с длительным ожиданием даже при экстренных обращениях за медицинской помощью.

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