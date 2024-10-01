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Новости “Ошибка программирования” привела к случайной продаже алкогольных напитков в Квебеке
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“Ошибка программирования” привела к случайной продаже алкогольных напитков в Квебеке

Степан Артемьевский Окт 1, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи “Ошибка программирования” привела к случайной продаже алкогольных напитков в Квебеке отключены 5 Просмотров

Корпорация provincial Crown, отвечающая за продажу спиртных напитков в Квебеке, сообщает, что из-за проблемы с компьютером на ее веб-сайте все ее продукты были временно представлены со скидкой 30%.

 

Представитель алкогольного общества Квебека Лорианн Тардиф подтвердила, что случайная распродажа произошла между полуночью и 8:30 утра в субботу.

По ее словам, SAQ удалось устранить проблему вскоре после того, как о ней стало известно.

В настоящее время проводится анализ, чтобы определить, что произошло, но Tardif утверждает, что проблема была связана с программной ошибкой, а не с внешним вирусом или взломом.

SAQ не ответила на вопрос о том, сколько товаров было куплено в течение восьми с половиной часов или сколько покупателей воспользовались льготными ценами.

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