В небольших городах Квебека обсуждают сокращение численности совета на фоне проблем с набором кадров

Некоторые небольшие муниципалитеты Квебека рассматривают возможность сокращения численности своих городских советов из-за трудностей с подбором кандидатов для участия в выборах.

Квебек недавно принял правило, позволяющее общинам с населением менее 2000 человек сократить число членов городского совета с шести до четырех после выборов в следующем году.

Президент Федерации муниципальных образований Квебека говорит, что изменение правил было “постоянной” просьбой некоторых городов, которые испытывали трудности с постоянными вакансиями в городском совете или даже на пост мэра.

Жак Демерс говорит, что в небольших городах стало сложнее набирать кандидатов из-за низких зарплат, сложностей работы и общей нехватки времени и энтузиазма для участия в жизни общества.

“Когда мы смотрим на волонтеров для досуга, волонтеров для культуры, волонтеров для фестивалей, для выставок, становится все труднее набирать людей”, – сказал он в телефонном интервью.

Корина Лупу, мэр небольшой общины Лак-де-Сиз-Иль в Лаврентийских горах, к северу от Монреаля, говорит, что ее совет обсудит этот вопрос на следующем заседании, прежде чем принять решение.

“В небольших муниципалитетах население не составляет 20 000 человек, из которых можно выбирать”, – сказала она в телефонном интервью. “Иногда население составляет 1000 или 500 человек”.

Хотя в ее сообществе это не проблема, она считает, что становится все труднее привлекать людей к участию в выборах из-за враждебного климата, с которым все чаще сталкиваются избранные должностные лица.

“Некоторые политики подвергаются жестокому обращению”, – сказала она. “Это не совсем приятная обстановка”.

Вакансии являются постоянной проблемой на муниципальном уровне в Квебеке. Во время последних муниципальных выборов в 2021 году около 120 должностей мэров и советников остались незаполненными, в то время как около 5000 кандидатов были избраны без проблем.

И Лупу, и Демерс говорят, что очень низкие зарплаты, выплачиваемые советникам небольших городов, также являются проблемой.

“В наших небольших сообществах участие муниципалитетов – это почти волонтерская работа, поскольку многие люди зарабатывают 1000, 2000, 3000 долларов за свое участие”, – сказал Демерс.

Хотя Лупу говорит, что заработная плата в ее общине выше, это не так уж много в час, учитывая объем работы, отмечая, что с течением времени провинция все больше перекладывает ответственность на муниципалитеты.

“Мы небольшой муниципалитет, но нам все равно приходится заполнять все те же документы, что и в большом муниципалитете”, – сказала она. “Это та же бюрократия, но для меньшего количества людей”.

Шанталь Ришер, генеральный директор муниципалитета Валь-Сен-Жиль в регионе Абитиби, в котором проживает 168 человек, заявила, что ее община рассмотрит вопрос о сокращении численности совета.

“Было бы легче найти кандидатов, и мы могли бы разделить сэкономленные деньги между четырьмя сотрудниками, что еще немного увеличило бы их зарплату”, – сказал Ричер, добавив, что этот вопрос будет обсуждаться на следующем заседании совета.

Мэры городов Баркмер и Лак-Трамблан-Нор, оба из Лаврентьевской области, заявили, что, по их мнению, сохранение совета из шести человек было бы лучше для демократии, несмотря на их малочисленность.

“Сократив число членов совета до четырех, мы могли бы в конечном итоге получить кворум из трех человек на заседаниях совета”, – сказал мэр Баркмера Люк Трепанье в электронном письме. “Мы не считаем, что только три человека должны принимать решения от имени всего муниципалитета”.

Лупу говорит, что сокращение числа советников с шести до четырех позволит таким городам, как его, немного сэкономить на зарплатах, что может быть важным фактором в местах с очень небольшой налоговой базой.

Однако она также обеспокоена тем, что советы из четырех человек в целом могут позволить сильным личностям доминировать и усложнять принятие решений. Несмотря на то, что в ее сообществе на берегу озера круглый год проживает менее 200 человек, насколько она помнит, в совете никогда не было вакансий, и она с трудом может представить совет без кого-либо из его нынешних членов.

“Я думаю, что я извлекла большую пользу из того, что у меня было шесть советников, шесть мнений, шесть точек зрения”, – сказала она.

Муниципалитеты, которые хотят сократить численность совета после выборов 2025 года, должны до конца декабря этого года принять соответствующее решение. Демерс говорит, что около 700 муниципалитетов имеют право на внесение изменений, но считает, что большинство из них будут придерживаться нынешнего формата “шесть членов плюс мэр”.

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