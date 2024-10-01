Сообщество магриби Монреаля бьет тревогу из-за того, что смертоносные банды вербуют молодежь

Организатор мероприятия Хаджира Белькасем говорит, что родители должны объединиться, чтобы спасти своих детей от банд, и потребовать от властей расследовать, почему дети становятся жертвами предполагаемой вербовки.
Белькасем, возглавляющая группу поддержки скорбящих мусульманских семей в Квебеке, говорит, что многие родители обращались к ней с опасениями, что их дети могут стать мишенью.
Сегодняшнее собрание людей, ведущих корни из Северной Африки, состоялось в связи с несколькими недавними инцидентами в провинции, включая смерть 14-летнего мальчика алжирского происхождения, который, по сообщениям СМИ, был найден возле бункера, связанного с “Ангелами ада”, во Фрэмптоне, примерно в 50 километрах к юго-востоку от города Квебека.
Полиция провинции не подтвердила личность мальчика и причину его смерти, но в многочисленных сообщениях СМИ говорится, что жертвой стал подросток из монреальского района Сент-Леонард, где проходит мероприятие.
Министр общественной безопасности провинции публично признал эту проблему в последние недели, и Белькасем говорит, что смерть подростка – не единственная причина, вызывающая беспокойство у членов общины.
“К сожалению, в нашей общине погибло много молодых людей”, – сказал Белькасем, добавив, что особенно пострадали квебекцы алжирского и марокканского происхождения.
“Это начинается в 12, 13, 14 лет. Уличные банды просят их угонять машины, выходить на улицу и убивать, что-то в этом роде… Они вербуют детей для выполнения своей грязной работы”, – сказала она. “Мы знаем об этом, потому что нам позвонили несколько семей с просьбой о помощи и сообщили, что ”моего ребенка завербовали в банду”.
Министр общественной безопасности Квебека ранее высказывался по этому вопросу, называя “отвратительным” то, что организованные преступники вербуют молодежь.
“Как и многих квебекцев, то, что я слышу из Фрэмптона, шокирует меня”, – написал Франсуа Боннардель на странице X в сентябре. “Уличные банды подло вербуют молодежь — детей — для выполнения своей грязной работы”.
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