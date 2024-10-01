Сообщество магриби Монреаля бьет тревогу из-за того, что смертоносные банды вербуют молодежь

Сегодня днем члены сообщества магриби Монреаля собрались в городском парке, чтобы поднять тревогу по поводу того, что они называют “бедствием” по поводу уличных банд, вербующих молодежь для совершения преступных действий.

Организатор мероприятия Хаджира Белькасем говорит, что родители должны объединиться, чтобы спасти своих детей от банд, и потребовать от властей расследовать, почему дети становятся жертвами предполагаемой вербовки.

Белькасем, возглавляющая группу поддержки скорбящих мусульманских семей в Квебеке, говорит, что многие родители обращались к ней с опасениями, что их дети могут стать мишенью.

Сегодняшнее собрание людей, ведущих корни из Северной Африки, состоялось в связи с несколькими недавними инцидентами в провинции, включая смерть 14-летнего мальчика алжирского происхождения, который, по сообщениям СМИ, был найден возле бункера, связанного с “Ангелами ада”, во Фрэмптоне, примерно в 50 километрах к юго-востоку от города Квебека.

Полиция провинции не подтвердила личность мальчика и причину его смерти, но в многочисленных сообщениях СМИ говорится, что жертвой стал подросток из монреальского района Сент-Леонард, где проходит мероприятие.

Министр общественной безопасности провинции публично признал эту проблему в последние недели, и Белькасем говорит, что смерть подростка – не единственная причина, вызывающая беспокойство у членов общины.

“К сожалению, в нашей общине погибло много молодых людей”, – сказал Белькасем, добавив, что особенно пострадали квебекцы алжирского и марокканского происхождения.

“Это начинается в 12, 13, 14 лет. Уличные банды просят их угонять машины, выходить на улицу и убивать, что-то в этом роде… Они вербуют детей для выполнения своей грязной работы”, – сказала она. “Мы знаем об этом, потому что нам позвонили несколько семей с просьбой о помощи и сообщили, что ”моего ребенка завербовали в банду”.

Министр общественной безопасности Квебека ранее высказывался по этому вопросу, называя “отвратительным” то, что организованные преступники вербуют молодежь.

“Как и многих квебекцев, то, что я слышу из Фрэмптона, шокирует меня”, – написал Франсуа Боннардель на странице X в сентябре. “Уличные банды подло вербуют молодежь — детей — для выполнения своей грязной работы”.

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