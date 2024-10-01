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Новости Полиция Монреаля выписала более 8500 билетов водителям во время учебного сезона

Полиция Монреаля выписала более 8500 билетов водителям во время учебного сезона

Виктория Христова Окт 1, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Полиция Монреаля выписала более 8500 билетов водителям во время учебного сезона отключены 7 Просмотров

В этом году полиция была более загружена в период возвращения детей в школу в первых числах сентября, и  они выписали водителям 8571 штраф за нарушение правил дорожного движения, что на 2000 штрафов больше, чем годом ранее.

 

Полицейские выдали штрафы в период с 26 августа по 20 сентября в ходе 1172 операций на дорогах. В прошлом году полицейские выписали водителям 6243 штрафа.

Фоторадары также отслеживали тысячи транспортных средств в течение первых четырех недель, когда учащиеся возвращались на занятия в 2024 году.

За 178 часов полиция зафиксировала 1840 нарушений правил дорожного движения — по сравнению с 1675 в 2023 году.

Это были не просто камеры, следящие за дорогой. Полиция в очередной раз использовала мобильные радары, которые показывали водителям скорость, с которой они едут по школьным зонам.

“Такого рода операции немедленно повышают осведомленность об опасностях превышения скорости в школьных зонах”, – говорится в пресс-релизе полиции Монреаля, опубликованном в понедельник.

Вот основные нарушения правил дорожного движения, зафиксированные полицией в этом году:

Превышение скорости в школьных зонах (штрафы удвоены): 2956
Другие нарушения правил превышения скорости: 897
Обязательная остановка: 560

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