Полиция Монреаля выписала более 8500 билетов водителям во время учебного сезона

В этом году полиция была более загружена в период возвращения детей в школу в первых числах сентября, и они выписали водителям 8571 штраф за нарушение правил дорожного движения, что на 2000 штрафов больше, чем годом ранее.

Полицейские выдали штрафы в период с 26 августа по 20 сентября в ходе 1172 операций на дорогах. В прошлом году полицейские выписали водителям 6243 штрафа.

Фоторадары также отслеживали тысячи транспортных средств в течение первых четырех недель, когда учащиеся возвращались на занятия в 2024 году.

За 178 часов полиция зафиксировала 1840 нарушений правил дорожного движения — по сравнению с 1675 в 2023 году.

Это были не просто камеры, следящие за дорогой. Полиция в очередной раз использовала мобильные радары, которые показывали водителям скорость, с которой они едут по школьным зонам.

“Такого рода операции немедленно повышают осведомленность об опасностях превышения скорости в школьных зонах”, – говорится в пресс-релизе полиции Монреаля, опубликованном в понедельник.

Вот основные нарушения правил дорожного движения, зафиксированные полицией в этом году:

Превышение скорости в школьных зонах (штрафы удвоены): 2956

Другие нарушения правил превышения скорости: 897

Обязательная остановка: 560

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.