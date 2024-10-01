Выставка в Чайнатауне прославляет сообщество и наследие города

Корни Сэнди Йепа уходят глубоко в Чайнатаун. Его семья обосновалась в этом районе в 1895 году, и четыре поколения спустя он вырос в его атмосфере.

“Когда я был маленьким, можно было услышать, как играют в маджонг, услышать голоса семей, детей, которые смеются и бегают”, – сказал Йеп.

Его связь с Чайнатауном запечатлена на нескольких фотографиях, представленных на выставке под открытым небом в самом центре района.

“Это было место, которое объединяло нашу семью и наше сообщество”, – сказал он, стоя перед семейной фотографией, сделанной в доме его прадеда.

Чуть дальше по стене он указал на фотографию дома своего детства.

“Я думаю, кроватка ребенка стояла где-то здесь”, – сказал он.

В рамках инициативы Фонда JIA представлены 50 плакатов с портретами и отзывами представителей различных сообществ Чайнатауна.

Координатор проекта и фотограф Крис Лау надеется, что люди увидят не только пельмени и чай с пузырьками, но и личные истории, которые делают этот район таким, какой он есть.

“Здесь очень сплоченное сообщество, очень жизнерадостное. Я не думаю, что мы видим это достаточно часто”, – сказал Лау.

Отзывы говорят сами за себя: это место, где семьи находили те знакомые с детства продукты, которые напоминали им об их быте, где создавались предприятия, выдержавшие испытание временем, и где будущие пары встречались в ресторанах, которых уже давно нет.

Важно найти баланс между изменениями и наследием, добавил Лау.

“Мы хотим быть уверены, что оно сохранено и продолжает развиваться, чтобы будущие поколения могли извлечь из него пользу”, – сказал он.

Люди могут наслаждаться выставкой на Кларк-стрит до следующей весны.

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