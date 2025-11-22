Афиша Монреаля: что ждёт жителей и гостей города в ближайшие недели

Горожане и туристы могут рассчитывать на целый спектр событий — от документального кино и классической музыки до атмосферных зимних базаров и научных вечеров под звёздами. Впереди — недели, наполненные творчеством, светом и ожиданием праздников.
Ниже — подборка ключевых мероприятий, которые ещё не начались или только стартуют в ближайшие дни и недели.
Анонсы мероприятий ближайших недель
RIDM — Международный фестиваль документального кино
20–30 ноября
В ближайшие дни стартует один из главных кинематографических форумов страны. Программа включает более сотни документальных фильмов, тематические блоки, обсуждения и интерактивные проекты. Это возможность увидеть мировые и канадские премьеры, а также познакомиться с режиссёрами, чьи работы задают тон современному документальному кино.
Grand Marché de Noël — Большой рождественский рынок
С 21 ноября по 4 января
В самом сердце Квартала спектаклей вновь открывается главный рождественский рынок города. Посетителей ждут более 60 ремесленников, тематические павильоны, праздничные декорации, уличные выступления и зоны для детей. Это одно из тех мест, где особенно ощущается приближение зимних праздников.
LUMINO — зимний фестиваль света
27 ноября – 8 марта
Ежегодный световой фестиваль преобразит центр Монреаля. В этом сезоне — новые инсталляции, большие проекции и мультимедийные объекты на Place des Festivals. Это идеальный вечерний маршрут, чтобы почувствовать магию зимнего города.
Рождественские рынки в районах Монреаля
Начало декабря
-
Marché des Fêtes — Verdun (6–7 декабря)
Более 110 локальных ремесленников, праздничные товары и уютная атмосферная ярмарка.
-
Marché des Fêtes — Théâtre Denise-Pelletier (12–14 декабря)
Рождественская торговля в творческом пространстве, сувениры ручной работы и культурная программа.
-
Marché Artisanal Montréal (Rosemont) (13–14 декабря)
Выставка локальных создателей — идеальный вариант для поиска оригинальных подарков.
-
Marché des Artisans Récupérateurs (5–7 декабря)
Экологичная ярмарка, где всё создано из переработанных или возобновлённых материалов.
Festival Bach Montréal
15 ноября – 7 декабря
Фестиваль классической музыки, который продолжается в начале декабря. Лучшие солисты и ансамбли представляют хоровые, органные и камерные произведения Баха — настоящий подарок для ценителей классики.
Астрономические вечера в Планетарии
-
Le Ciel de l’Hiver — зимнее звёздное небо (5 декабря)
Лекция о зимних созвездиях и наблюдения в телескоп.
-
Ночь метеорного потока Геминиды (13 декабря)
Бесплатное открытое наблюдение под руководством опытных астрономов — одно из самых красивых небесных явлений года.
Village de Noël — Pointe-aux-Trembles
Первая неделя декабря
Традиционный зимний городок с ремесленными лавками, сладостями, костюмированными персонажами и праздничной программой.
Монреаль в конце ноября и начале декабря — это сочетание культурного богатства, праздничных эмоций и зимнего очарования. Независимо от того, что вам ближе — искусство, музыка, семейные развлечения или прогулки по ярким рынкам — ближайшие недели предложат множество поводов выйти из дома и почувствовать, как город постепенно превращается в праздничную столицу. Планируйте заранее, выбирайте любимые события — и наслаждайтесь тем, что приготовил Монреаль в этот сезон.