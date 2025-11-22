Афиша Монреаля: что ждёт жителей и гостей города в ближайшие недели

С наступлением конца ноября Монреаль постепенно переходит в праздничный ритм: огни, инсталляции и рождественские рынки начинают формировать атмосферу, а культурная жизнь остаётся насыщенной даже в холодный сезон.

Горожане и туристы могут рассчитывать на целый спектр событий — от документального кино и классической музыки до атмосферных зимних базаров и научных вечеров под звёздами. Впереди — недели, наполненные творчеством, светом и ожиданием праздников.

Ниже — подборка ключевых мероприятий, которые ещё не начались или только стартуют в ближайшие дни и недели.

Анонсы мероприятий ближайших недель

RIDM — Международный фестиваль документального кино

20–30 ноября

В ближайшие дни стартует один из главных кинематографических форумов страны. Программа включает более сотни документальных фильмов, тематические блоки, обсуждения и интерактивные проекты. Это возможность увидеть мировые и канадские премьеры, а также познакомиться с режиссёрами, чьи работы задают тон современному документальному кино.

Grand Marché de Noël — Большой рождественский рынок

С 21 ноября по 4 января

В самом сердце Квартала спектаклей вновь открывается главный рождественский рынок города. Посетителей ждут более 60 ремесленников, тематические павильоны, праздничные декорации, уличные выступления и зоны для детей. Это одно из тех мест, где особенно ощущается приближение зимних праздников.

LUMINO — зимний фестиваль света

27 ноября – 8 марта

Ежегодный световой фестиваль преобразит центр Монреаля. В этом сезоне — новые инсталляции, большие проекции и мультимедийные объекты на Place des Festivals. Это идеальный вечерний маршрут, чтобы почувствовать магию зимнего города.

Рождественские рынки в районах Монреаля

Начало декабря

Marché des Fêtes — Verdun (6–7 декабря)

Более 110 локальных ремесленников, праздничные товары и уютная атмосферная ярмарка.

Marché des Fêtes — Théâtre Denise-Pelletier (12–14 декабря)

Рождественская торговля в творческом пространстве, сувениры ручной работы и культурная программа.

Marché Artisanal Montréal (Rosemont) (13–14 декабря)

Выставка локальных создателей — идеальный вариант для поиска оригинальных подарков.

Marché des Artisans Récupérateurs (5–7 декабря)

Экологичная ярмарка, где всё создано из переработанных или возобновлённых материалов.

Festival Bach Montréal

15 ноября – 7 декабря

Фестиваль классической музыки, который продолжается в начале декабря. Лучшие солисты и ансамбли представляют хоровые, органные и камерные произведения Баха — настоящий подарок для ценителей классики.

Астрономические вечера в Планетарии

Le Ciel de l’Hiver — зимнее звёздное небо (5 декабря)

Лекция о зимних созвездиях и наблюдения в телескоп.

Ночь метеорного потока Геминиды (13 декабря)

Бесплатное открытое наблюдение под руководством опытных астрономов — одно из самых красивых небесных явлений года.

Village de Noël — Pointe-aux-Trembles

Первая неделя декабря

Традиционный зимний городок с ремесленными лавками, сладостями, костюмированными персонажами и праздничной программой.

Монреаль в конце ноября и начале декабря — это сочетание культурного богатства, праздничных эмоций и зимнего очарования. Независимо от того, что вам ближе — искусство, музыка, семейные развлечения или прогулки по ярким рынкам — ближайшие недели предложат множество поводов выйти из дома и почувствовать, как город постепенно превращается в праздничную столицу. Планируйте заранее, выбирайте любимые события — и наслаждайтесь тем, что приготовил Монреаль в этот сезон.