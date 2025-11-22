Канадка рассказала о пережитом внетелесном опыте во время трёхминутной клинической смерти

Жительница Канады Келли Элвейнс поделилась впечатляющим рассказом о пережитом состоянии, которое, по её словам, навсегда изменило её восприятие жизни и собственной личности.

Женщина утверждает, что во время трёхминутной клинической смерти испытала внетелесный опыт и полную утрату ощущения эго, погрузившись в состояние необыкновенного спокойствия.

Инцидент произошёл после того, как Элвейнс внезапно почувствовала острую нехватку воздуха и серьёзное ухудшение дыхания. Осознав критичность ситуации, она вызвала скорую помощь, однако вскоре потеряла сознание. Согласно информации, опубликованной изданием The Mirror, прибывшие медики обнаружили у пациентки остановку сердца и в течение нескольких минут проводили интенсивные реанимационные мероприятия.

Именно в этот период, когда сердце женщины не билось, она, по собственному описанию, ощутила «необъяснимую трансформацию». Элвейнс отмечает, что воспринимала себя как бестелесный дух, лишённый земного «я», но при этом сохранявший ясное осознание происходящего. Она описала это состояние как «момент абсолютной свободы от физической оболочки».

По возвращении к жизни женщина попыталась подобрать слова для передачи увиденного и пережитого. По её словам, она оказалась в необычном пространстве, где отсутствовало привычное течение времени, а вокруг простиралась словно бесконечная вселенная, наполненная множеством крошечных мерцающих огоньков. Этот опыт, призналась Элвейнс, оставил глубокий след в её душе и заставил по-новому взглянуть на границы человеческого восприятия.

