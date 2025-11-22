В Монреале полиция расследует смертельное ДТП с участием нескольких транспортных средств

Служба полиции Монреаля (SPVM) проводит расследование после крупного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 62-летний мужчина, а 20-летняя женщина находится в критическом состоянии.

По данным полиции, в службу 911 поступило множество звонков с сообщениями о серьёзной аварии в районе перекрёстка улицы Шербрук-Ист и улицы Реаль-Бенуа.

«По прибытии на место происшествия офицеры незамедлительно приступили к оказанию помощи пострадавшим», — сообщил представитель SPVM.

На месте аварии был констатирован факт смерти 62-летнего мужчины. 20-летняя женщина, обнаруженная без сознания, была доставлена в больницу в критическом состоянии. Ещё трое участников ДТП также были госпитализированы.

Согласно предварительной информации, 20-летний водитель, двигавшийся в западном направлении по улице Шербрук-Ист, попытался избежать столкновения с автомобилем, который выполнял левый поворот на улицу Реаль-Бенуа. После манёвра её транспортное средство столкнулось с автомобилем 62-летнего водителя, следовавшего в восточном направлении.

В результате удара были задействованы ещё два транспортных средства, в том числе автобус STM. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

На месте происшествия установлен защитный периметр. Расследование продолжается.

