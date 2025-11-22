Info-Crime Montreal зафиксировала более 20 000 обращений и увеличила вознаграждение

Организация Info-Crime Montreal зарегистрировала чуть более 20 000 обращений через свой веб-сайт и телефонную линию в финансовом году, завершившемся 31 мая.

Эти данные были представлены в среду в штаб-квартире Службы полиции Монреаля (SPVM), где также было объявлено об увеличении максимального вознаграждения за предоставление информации — с 3 000 до 5 000 долларов.

Главный инспектор SPVM Дэвид Шейн отметил важную роль организации и её вклад в обеспечение общественной безопасности.

«Более 20 000 – это значительная цифра. Очевидно, что граждане являются частью решения в расследовании преступлений. Эти обращения и сообщения способны продвинуть расследование или даже предотвратить совершение преступления», — подчеркнул он.

Президент и генеральный директор Info-Crime Жан Тушетт, стоявший рядом, добавил, что качество предоставляемых сведений заметно различается. «Будем честны: из 20 000 обращений часть не имеет никакой ценности. Такова реальность. Но есть информация исключительно важная. Мы тщательно анализируем всё и передаём в работу только полезные данные. Получить сведения — это одно, но далее за этим стоит целый механизм, который приводит к арестам», — пояснил он.

Гарантированная анонимность

Инспектор Шейн подчеркнул абсолютную конфиденциальность процесса передачи информации.

«Info-Crime отлично справляется с защитой источников и стимулирует граждан анонимно сообщать сведения о преступной деятельности или разыскиваемых лицах. (…) Не колебайтесь обращаться в Info-Crime. Нет слишком маленькой детали. Любая информация может сыграть решающую роль в ходе расследования», — заявил он.

Из более чем 20 000 взаимодействий около четверти были получены по телефону, остальные — через онлайн-форму. Тушетт неоднократно подчеркнул, что анонимность сохраняется даже при выплате вознаграждений: система организована так, чтобы личность информаторов не раскрывалась ни при каких обстоятельствах.

Вознаграждения присуждаются по балльной системе, учитывающей характер преступления. В прошлом году была выплачена одна премия в размере 1 500 долларов, годом ранее — ни одной. По словам Тушетта, большинство граждан информируют Info-Crime не ради денег, а из стремления повысить безопасность в своём районе.

«Это деньги преступников»

Info-Crime не раскрывает деталей того, как именно полученные сведения помогают расследованиям, в целях защиты информаторов. Однако Тушетт привёл один пример: расследование мошеннической схемы «дедушка» («grandfather fraud»), завершившееся в 2017 году арестом 32-летнего Патрика Динуччи в Форли, Италия. Информация, переданная Info-Crime в SPVM, сыграла ключевую роль в деле, где между 2014 и 2016 годами насчитывалось около 300 жертв. По итогам расследования были задержаны 25 человек, а сумма ущерба превысила 2,5 миллиона долларов.

Помимо передачи сведений полиции, организация финансирует программы по предотвращению преступности и уже вложила более 100 000 долларов в различные инициативы. Тушетт отметил, что финансирование Info-Crime поступает не только от корпоративных партнёров, но и из средств, конфискованных в рамках провинциальных программ по борьбе с преступностью.

«Деньги, которые мы получаем для выполнения своей работы, — это не деньги налогоплательщиков. Это деньги преступников», — сказал он.

Мандат Info-Crime распространяется на весь остров Монреаля. В других регионах провинции аналогичные функции выполняет организация Échec au crime.

